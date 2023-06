Adina Alberts, dezvăluiri despre sora ei, Daniela, care a ales să se călugărească:Acum știu eu sigur că a făcut o alegere bună

Adina Alberts a atras atenția publicului cu noile dezvăluiri despre sora sa, Daniela, care a ales să devină călugăriță acum aproximativ 27 de ani. Într-un interviu acordat emisiunii moderate de Cristina Șișcanu de la Metropola TV, medicul estetician a dezvăluit că relația lor s-a schimbat de-a lungul timpului și că acum sunt mai apropiate, deși, la început, decizia surorii sale de a se muta la mănăstire a venit ca un șoc peste întreaga familie.

Daniela, cu doi ani mai tânără decât Adina Alberts, a parcurs un drum academic impresionant, absolvind Facultatea de Fizică de la Măgurele și urmând apoi doi ani de studii în Cibernetică la ASE. Cu toate acestea, a ales să renunțe la cariera sa pentru a se dedica vieții monahale. Decizia ei a fost un șoc pentru familie, iar adaptarea a durat mulți ani. Adina Alberts recunoaște că a avut dificultăți în a înțelege această alegere la început, dar și-a găsit liniștea odată ce a văzut cât de mulțumită era sora ei în noua sa viață.

"A fost un șoc pentru familia noastră și foarte mulți ani nu am… nu am reușit să ne revenim. Mama abia acum e cât de cât mai… eu m-am împăcat cu ideea că am, am spus că am evoluat și eu spiritual, la început mă liniștea faptul că ea e mulțumită sau mă agățam de lucrul ăsta.

Ulterior, am realizat că mai are și ea momentele ei când poate se gândește că a făcut o alegere… poate nu o alegere bună, dar acum știu eu sigur că a făcut o alegere bună, pentru că i-am simțit de multe ori puterea rugăciunii. Am avut cumpene, probleme și am sunat-o să mă ajute și într-un sfert de oră au dispărut norii, s-a luminat totul”, a povestit vedeta.