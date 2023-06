Nelu Cortea, prima reacție după ce s-a zvonit că Bordea s-a despărțit de soția lui: Trebuie să vorbesc cu el...

În ultima perioadă, în presă au apărut informații potrivit cărora Cătălin Bordea și soția lui, Livia, nu ar mai forma un cuplu. Gurile rele vorbesc despre problemele pe care cei doi le întâmpină în cuplu, ba chiar, se vorbește despre mutarea Liviei din domiciliul conjugal.

Cătălin Bordea ar fi extrem de afectat de cele întâmplate și ar fi încercat cu orice preț să își salveze căsnicia. Actorul ar fi fost chiar și la psiholog pentru a-și rezolva anumite probleme care au dus la separarea de soția sa.

În tot acest timp, Livia și-a închis contul de Instagram, iar pe Facebook și-a schimbat numele de familie.

Pe pagina sa de Instagram, Cătălin Bordea a postat un mesaj atipic, care i-a dus cu gândul pe internauți la suferința în dragoste pe care o trăiește.

Nelu Cortea a fost contactat de către jurnaliștii de la Fanatik.ro, care i-au cerut o primă impresie despre zvonurile apărute în presă. El a menționat că nu știe nimic și că ultima dată când au vorbit totul era bine în căsnicia lui.

„Nu știu, habar nu am despre ce e vorba. Eu sunt la țară, nu am citit ce s-a spus. Băi, chiar nu știu. N-am vorbit de o săptămână cu el. Chiar! Ia să-l sun și eu. Nu am ce să zic. Ultima oară când am vorbit cu el era ok. E devastat că ce? Nu știu. Chiar nu am am vorbit despre asta cu el. Trebuie să văd și eu despre ce e vorba. Trebuie să vorbesc cu el”, a spus Nelu Cortea, pentru sursa citată anterior.