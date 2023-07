Cum a reușit Roxana Hulpe să slăbească 40 de kilograme după naștere: Nu regret niciun kilogram...

Roxana Hulpe a devenit mamă pentru prima oară în luna februarie a acestui an. Vedeta a născut o fetiță perfect sănătoasă, pe numele ei, Zora. La scurt timp de la venirea micuței ei pe lume, Roxana Hulpe a revenit în platoul știrilor ProTv, pentru jurnalul de weekend.

În timpul săptămânii, Roxana Hulpe se ocupă de fetița ei și petrec timp împreună la Cluj sau la Constanța. Prezentatoarea de știri are mare grijă și de ea, iar recent a dezvăluit faptul că a reușit să slăbească 40 de kilograme, de când a devenit mamă. Pentru că, înainte de naștere, Roxana cântărea aproape 100 de kilograme, acum, la 5 luni de când a devenit mamă, ea a ajuns la greutatea de 60 de kg.

„În ziua în care am născut am avut 98 de kg, enorm, plecasem de la 55. Acum am ajuns la 60 de kg și mă simt excelent. Nu regret niciun kilogram, m-am bucurat în sarcină de tot și toate. Nu am ținut niciun regim acum, pur și simplu s-au dus rând pe rând. Corpul știe ce are de făcut”, a explicat vedeta, pentru unica.ro.