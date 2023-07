Theo Rose, prima vacanță cu micuțul Sasha! Cum s-a pozat artista în costum de baie, la o lună după ce a născut?

Theo Rose a devenit mămică pentru prima dată în urmă cu o lună, atunci când fiul ei, Sasha-Ioan, a venit pe lume. Vedeta trăiește cea mai frumoaă perioadă a vieții sale și se bucură de momente speciale alături de micuțul ei.

Acum, la o lună după ce a născut, Theo Rose a plecat în prima vacanță alături de micuțul ei. Lângă ea sunt și părinții săi, care s-au bucurat enorm de faptul că au devenit bunici pentru prima dată. Theo Rose a imortalizat momentele speciale alături de cei dragi și le-a distribuit pe InstaStory.

Mai mult, ea le-a arătat internauților și cum arată în costum de baie, la o lună după ce a năcut. Cu toate că, în urmă cu câteva săptămâni, Theo se plângea de felul în care arată după naștere, artista s-a pozat în costum de baie, iar fanii au apreciat în număr mare imaginea respectivă.

Theo Rose le-a împărtășit fanilor ei nemulțumirile pe care le are legat de corpul ei de după naștere. Vedeta a slăbit spectaculos, însă se confruntă cu celulită.

„Cred că la cezariană, pe masa de operație, am scăpat de 10 kilograme instant. De unde rugăciunile mele erau să răman cu 55 de kilograme, de la 62 am rămas cu 50 în cap! Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație am simțit o mâncărime puternică și am așa o pată de vergeturi pe un picior

Nu mă deranjează, nu am nici o problemă, dar de celulită vreau să scap!“, a mărturisit Theo, într-un InstaStory.