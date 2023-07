Vacanța de vară înseamnă, pentru cele mai multe dintre noi, soare, mare și plajă. Și dacă pielea se bucură de o îngrijire pe măsură în sezonul cald, ar trebui să fim la fel de atente și cu părul. Pentru ca podoaba capilară să nu aibă de suferit din cauza razelor soarelui, hairstylistul Olga Barcari vine cu sfaturi pentru îngrijirea părului în sezonul estival.

Apa sărată din mare sau cea cu clor din piscină ne afectează părul la fel cum soarele fierbinte ne arde pielea, dacă nu folosim cremă cu protecție solară. După vacanța de vară, podoaba capilară este mai uscată și lipsită de strălucire. Vestea bună este că putem să prevenim acest lucru, dacă respectăm câteva reguli simple de îngrijire.

“Pe timpul verii, părul are nevoie de o peliculă de protecție, care se formează din diverși siliconi. Este important să avem cu noi, în vacanță, un șampon hidratant, o mască pe bază de uleiuri și un produs tip leave in. Sunt anumite produse leave in care se aplică înainte de a intra în apă și asigură o protecție mare contra razelor uv și a apei sărate.”, recomandă hairstylistul.

Părul blond sau cel creț este cel mai sensibil în sezonul cald. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă să îi asigurăm o îngrijire aparte pentru ca el să nu aibă de suferit.

"În sezonul cald, femeile cu păr blond trebuie să meargă mai des la salon decât brunetele. Măcar o dată pe lună să își viziteze hairstylistul pentru o evaluare și pentru un boost de hidratare. La fel de important este și vopsitul la timp.", mai spune Olga Barcari.

“După o zi la plajă, e important să spălăm părul, să aplicăm produsele necesare și să îl uscăm neapărat. Sunt multe persoane care cred că își protejează părul dacă nu îl usucă la feon. Acest lucru nu este adevărat. Folosiți un ser cu protecție termică și părul nu va avea de suferit”, susține Olga Barcari.

Hairstylistii recomandă să vă acoperiți părul atunci când stați la plajă. Așa cum pielea este afectată de razele UV, la fel și podoaba capilară simte disconfort de la soare.

“Așadar nu avem nevoie de un arsenal de produse de îngrijire atunci când plecăm în vacanță. Vă doresc să vă bucurați de soare din cap până în picioare.” – Olga Barcari

Vizionare placuta