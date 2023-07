O boală nemiloasă l-a luat de lângă Ilinca Vandici pe cel mai drag om al ei: L-am întors și am început să țip...

Ilinca Vandici este una dintre cele mai urmărite vedete autohtone, iar urmăritorii săi sunt la curent cu toate detaliile din viața ei. Recent, frumoasa prezentatoare tv a trecut printr-un impas, atunci când a divorțat de tatăl fiului ei, Andrei Neacșu.

Cu toate acestea, divorțul de soțul său nu a fost cel mai greu moment din viața sa. În urmă cu mai mulți ani, Ilinca Vandici l-a pierdut pe tatăl său, răpus de cancer, după o luptă de 5 ani cu boala nemiloasă. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor și a tratamentelor pe care prezentatoarea tv a reușit să le procure din America, tatăl Ilincăi a murit lângă ea.

”Când l-am pierdut pe tata mi-am dat seama că eu nu mai am pe nimeni! Eu aveam nevoie de un bărbat care să-l înlocuiască pe el. El a dus pe picioare cinci ani cancerul. Nu m-am gândit niciodată la momentul că se va termina. I-am făcut rost de un tratament din SUA, chiar credeam că își revine. Eram la București, m-a sunat mama și mi-a zis că nu se simte bine. Am mers la el spital, era agitat.

Îi era rău de trei zile și îl aduseseră la spital la Oradea. Am rămas singură cu el, s-a întors pe o parte și a murit. Mi-am dat seama după trei minute că nu mai respiră. L-am întors și am început să țip. Am fost în șoc câteva zile. Abia după două luni am realizat că a murit. Am senzația că m-a așteptat, a vrut să fiu lângă el. Tata și-a dorit mult un băiat. După ce m-a născut mama, el a băut trei zile și trei nopți de supărare că nu are băiat. Mereu am crezut că pe sora mea o iubea mai mult”, dezvăluia Ilinca Vandici, în podcastul lui Mihai Ghiță.