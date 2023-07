Eliza Natanticu colaborează cu Robbie J. pentru „Te, Te, Te", un single fresh, de vară, cu beaturi dance. Cu muzica și versurile compuse de către Robi Velisar, Eliza Natanticu și Alexandra Dinu, „Te, Te, Te" este o piesă despre iubirea și puterea pe care o are acest sentiment asupra unui om.

„Prima colaborare împreuna cu Robbie J, acest artist talentat, a făcut să iasă această minunăție de piesă tocmai bună de ascultat vara asta. La munte, la mare, toată țara ascultă în difuzoare piesa «Te, Te, Te» 😂. Îmi doresc mult ca muzica mea să atingă suflete și să aducă un plus de optimism și bunătate în lume. Sper ca acum, când am deschis seria de feat-uri, să urmeze cât mai multe colaborări de succes. Toți artiștii să apeleze la mine! Acum serios vorbind, cu fiecare piesă descopăr noi părți din mine pe care le împărtășesc cu toată dragostea cu ascultătorii mei și gașca mea virtuală de pe rețelele de socializare", povestește Eliza.



Eliza Natanticu a devenit cunoscută publicului în urma participării la una dintre cele mai cunoscute emisiuni de talent show în anul 2016. S-a născut într-o familie de actori, iar acest lucru a determinat-o să urmeze aceeași pasiune ca a părinților ei. Încă de mică a cochetat cu partea teatrală și artistică și de la 7 ani a început să joace în mai multe piese de teatru.