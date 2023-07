Motivul pentru care Andreea Tonciu a ales să o retragă de la școala de stat pe fiica sa: Nu vreau să se ia nimeni de ea

Andreea Tonciu a luat o decizie radicală în ceea ce o privește pe fiica sa, Rebeca. În vârstă de 7 ani, fiica brunetei a terminat clasa pregătitoare la o școală de stat, însă din toamnă, micuța va merge la o instituție privată.

Bruneta a fost dezamăgită de tot ce i-a oferit învățământul de stat fiicei sale, iar teama că cineva se poate lua de Rebeca a făcut-o pe Andreea Tonciu să facă o alegere radicală.

„Am mutat-o pe fata mea de la școala de stat la școala privată. Statul nu își mai face treaba. Rebeca a fost la o școală de stat, ce se află pe locul trei pe țară, dar nu mai e ce a fost, a rămas doar numele de instituție. Nu am fost deloc mulțumită de copiii din școală, vreau ca fata mea să fie în siguranță, nu vreau să se ia nimeni de ea”, a spus Andreea Tonciu pentru Spynews.

Vedeta a mărturisit că nu a fost mulțumită de copiii din școala de stat a Rebecăi, dar nici de faptul că orele se încheie mult prea devreme.

Chiar dacă trebuie să plătească lunar pentru școala privată, Andreea Tonciu nu regretă decizia luată. Ea nu vrea ca fiica ei să aibă parte de aceeași educație pe care a avut-o ea.

„Așa știu că la școală privată e de la ora 8 la ora 6 seara, într-o școală unde și mănâncă, are și activități, face și after cu aceeași profesoară și e mult mai convenabil. E campus frumos, e altceva, nu vreau ca fata mea să învețe cum am învățat eu la o școală de cartier”, a mai explicat Andreea Tonciu.