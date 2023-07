Din ce face bani soțul Gabrielei Cristea? Tavi Clonda are mai multe proiecte de care se ocupă

Tavi Clonda este un artist talentat, care are mai multe surse de venit ce îi permit să își urmeze pasiunile și să se bucure de ceea ce face. De-a lungul ultimilor 10 ani, el a fost implicat în proiectul său muzical, Tavi Clonda Band, cu care cântă la diverse evenimente. Trupa sa a cunoscut succes și popularitate, iar colajul latino-balcanic pe care l-au lansat recent a fost primit cu entuziasm de către fanii săi.

Pe lângă muzică, Tavi Clonda a extins aria de activități, fiind implicat și în campanii publicitare, unde a avut ocazia să promoveze diferite servicii și produse. În acest fel, el a obținut și alte surse de venit, contribuind la diversificarea portofoliului său profesional.

„Anul acesta împlinesc 10 ani cu proiectul meu de cover-uri, Tavi Clonda band. Am scos un super colaj, e pe canalul meu de YouTube, pe Tavi Clonda. E un colaj latino-balcanic, e un proiect așa deosebit. E în colaborare cu Willmark. Cu el am lucrat la acest proiect pe partea de coregrafie. E foarte mișto. Acum să fie evenimente, să fie treabă pentru că meseria mea este de cântat. Acum că sunt și influencer, vloger… Am început daily vlog care a început să meargă foarte bine. Sunt lucruri, dar știi cum, veniturile din ziua de azi nu trebuie să vină dintr-un singur loc pentru că se duce acolo și nu mai ai nimic. Așa că dacă câștigi din mai multe părți, și îți face și plăcere, te și pricepi, combini utilul cu plăcutul și atunci este ok”, a declarat artistul pentru ego.ro.

Cu o abordare muzicală complexă și variată, Tavi Clonda evită să se limiteze la dedicații standard și preferă să discute în prealabil toate detaliile legate de momentele pe care le va susține la diverse evenimente.

În ciuda flexibilității sale, Tavi Clonda are limitele sale și știe să își impună propriile reguli atunci când consideră că cineva depășește măsura. Cu toate acestea, el a fost deschis să cânte și piese care nu se află în repertoriul său.

"Chiar am cântat piese pe care nu că neapărat nu-mi făcea plăcere, dar nu mi se potriveau foarte bine, dar până la urmă le-am studiat și am cântat. De exemplu am cântat în italiană, am cântat pentru niște miri minunați. Nu prea am vrut inițial, dar au insistat și până la urmă a ieșit foarte bine. Deci se poate vorbi cu mine”, a mai declarat artistul.