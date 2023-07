Bogdan Vlădău, motivul pentru care și-a lăsat cariera de model în spate: Am primit tot felul de avansuri...

Bogdan Vlădău, în vârstă de 44 de ani, are în spate o carieră de model internațional de succes, acesta defilând pe importante scene din Europa. Cu toate acestea, el a luat o decizie surprinzătoare renunțând la modelling, dezvăluind recent motivul din spatele acestei alegeri.

Fostul prezentator TV a povestit că, pe lângă succesul și popularitatea pe care le-a cunoscut ca model, a primit și numeroase avansuri din partea atât a femeilor, cât și a bărbaților. Aceste experiențe au fost unul dintre motivele pentru care a decis să renunțe la cariera de model. El a recunoscut că industria modei poate impune uneori compromisuri, mai ales dacă vrei să atingi cel mai înalt nivel de succes.

„Dat fiind că am fost și model internațional, am primit tot felul de avansuri și de la femei, și de la bărbați. Poate că ăsta e și unul dintre motivele pentru care m-am lăsat, pentru că, din punctul ăsta de vedere, nu era pentru mine. În mediile astea cam așa e, dacă vrei la cel mai înalt nivel, trebuie să faci compromisuri. De asta am și luat decizia să mă opresc. La 25 de ani m-a luat bookerul meu din Milano și mi-a spus că am de făcut compromisuri în cariera asta și că există numeroși bărbați frumoși care sunt dispuși să le facă, atunci am renunțat”, a spus Bogdan Vlădău la Antena Stars, potrivit spynews.ro.