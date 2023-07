Echipa Morning ZU a anunțat lista artiștilor care vor face din Forza ZU pe 9 septembrie la Brașov, un eveniment la superlativ. 24 dintre cei mai iubiți artiști din România au confirmat prezența pe scena din Piața Sfatului: Carla’s Dreams, Delia, Andra, Spike, The Motans, Grasu XXL, Puya, Mira, Andia, Cabron, Nicole Cherry, FELI, Holograf , Alina Eremia, Mario Fresh, Jo, Juno, Connect-R, Raluka, Lidia Buble, Cătălin Crișan, Misha Miller, Theo Rose, ASIA.

A zece ediție de Forza ZU se anunță un eveniment incendiar, mii de oameni fiind așteptați să cânte vers cu vers HIT-urile momentului, dar și pe cele intrate deja în istoria muzicii.

Startul fenomenului Forza ZU s-a dat în anul 2011 în orașul Brașov, an de an sute de mii de participanți din toate orașele țării făcând din acest show cea mai spectaculoasă „voce” de karaoke din România. Reîntoarcerea în orașul de sub Tâmpa nu este deloc întâmplătoare, implicarea municipalității în proiecte de promovare a sustenabilității în cadrul Forumului Orașelor Verzi și promovarea puterii lui „Împreună” fiind doar câteva din elementele comune între oraș și evenimentul Forza ZU.

Doar „Împreună suntem Forza ZU” așa ca pregătește-ți vocea pentru cel mai impresionant eveniment al începutului de toamnă! Uniți de HIT-uri într-o singură voce, aceasta este Forza ZU!

