Nicole Cherry lansează single-ul Aș vrea să mă las de tine, piesa care dă dependență de la prima ascultare

După două colaborări de succes, prima cu Carla's Dreams pentru "Din cauza ta" și cea cu Tata Vlad pentru "Nu mai consum", Nicole Cherry încheie vara cu un single care creează dependență de la prima ascultare. "Aș vrea să mă las de tine" este o piesă compusă și scrisă de Irina Rimes și Alexandru Cotoi, producție Alexandru Cotoi.

Videoclipul a fost regizat și filmat de Quba, asistent de regie Moza Kaliza, producție video Loops Production, un video de imagine pentru care Nicole Cherry a colaborat cu Ana Cucută (make-up), George Cozma (hair) și Domnica Mărgescu și Daria Georgescu (styling).

,,<<Aș vrea să mă las de tine>> e acea piesă eliberatoare despre puterea de a te rupe dintr-o iubire care te consumă, căreia i-ai oferit tot, dar care îți aduce înapoi suferință și durere. Le mulțumesc Irinei Rimes și lui Alex Cotoi, sper ca piesa să aibă cel puțin la fel de multe aprecieri precum <<Florile tale>>." a spus Nicole Cherry.

"Aș vrea să mă las de tine" este deja virală pe TikTok, unde sunt aproape 19 000 de videos care au folosit sound-ul, înainte de lansarea oficială a noului single Nicole Cherry. Unul dintre videourile cu cele mai multe aprecieri de pe TikTok o are ca protagonistă pe Nicole Cherry alături de un invitat special - Jason Derulo, unul dintre cei mai apreciați artiști internaționali, cu hituri globale precum "Swalla", "Talk Dirty", "Wiggle", "Take You Dancing".

Nicole Cherry este una dintre vocile remarcabile ale industriei muzicale din România, artistă, songwriter și actriță. Cu nenumărate hituri în topurile radio și TV, incluse în multiple playlisturi pe magazinele digitale, milioane de vizualizări pe YouTube și milioane de fani pe social media, Nicole s-a poziționat în cei 10 ani de carieră ca un artist top, cu show-uri memorabile.

"Memories", "Florile tale", "Din cauza ta", "Dansează amândoi" sunt doar câteva din piesele relevante care definesc un repertoriu complex.

Nicole Cherry a colaborat cu Mohombi, Joey Montana, Carla's Dreams, NANE, Connect-R și alte nume din România și s-a făcut remarcată în filmul "Romina VTM", cea mai bine vândută producție în pre-sale din România.

Nicole Cherry a avut o vară plină de concerte și a fost prezentă pe scena a două festivaluri din România - Neversea pe mainstage și Summer in the City, opening pentru Jason Derulo.