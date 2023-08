Experiență senzorială în Free Falling - Jade Shadi x Trackula x Electric Chapel

"Free Falling" este o piesă care transcende limitele muzicii și devine o adevărată experiență senzorială. Din momentul în care auzi prima notă, ești transportat într-o lume în care sunetul se împletește cu emoția, pictând peisaje vii ale sentimentului.

Ia ultima călătorie către paradis în acestă vară ascultând "Free Falling", cea mai proaspătă melodie de la Jade Shadi, Trackula și Electric Chapel, noua formă a Romanian House Mafia. Cu un nume nou, dar cu aceeași energie fină, sublabel-ul specializat în muzică House și Deep House, care de-a lungul timpului a propus colaborări cu artiști cunoscuți din industria muzicală românească și internațională, precum Giiants, Ilkan Gunuc, INNA, Minelli și Alina Eremia, își schimbă numele, dar nu și spiritul aventurier.

Piesa a fost compusă de Gustav Nystrom, Amber Van Day și Viky Red, care a avut, de asemenea, în grijă producția.

Proiectul Jade Shadi s-a născut din dorința de a oferi oamenilor libertatea de exprimare în toate formele sale. Scopul lui Jade Shadi este de a ajunge la playlisturile tuturor ascultătorilor de muzică, dar și pe scenele celor mai renumite festivaluri.

Trackula ilustrează un proiect misterios în rândul producătorilor români de muzică, numele său fiind inspirat de povești tradiționale, cunoscute în întreaga lume. Artistul combină stilul House cu cel electronic/EDM într-un mod unic și fără precedent.

Electric Chapel, cunoscută anterior ca RHM sau Romanian House Mafia, reprezintă un sublabel muzical specializat în muzică House și Deep House, un proiect care își propune să îmbine genurile House, Dance și Pop prin cele mai îndrăznețe producții. Pe lângă piese individuale, RHM propune colaborări cu artiști cunoscuți din industria muzicală românească și internațională, precum Giiants, Ilkan Gunuc, INNA, Minelli și Alina Eremia. În acest moment, "Jalebi Baby" de la Electric Chapel x Boka x Trackula are peste 2 milioane de stream-uri pe Spotify, "Smoking Nirvana" de la Ricii Lompeurs x Electric Chapel are 1,8 milioane de stream-uri pe Spotify, iar "Party", o colaborare între INNA, Minelli și Electric Chapel, are aproape 3 milioane de stream-uri pe Spotify.