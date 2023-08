Vrei să scapi de firele de păr nedorite? Află totul despre epilarea definitivă și care sunt opțiunile la îndemână pentru îndepărtarea părului de pe corp. Descoperă ce înseamnă epilare definitivă, care sunt avantajele acestei proceduri și ce trebuie să faci pentru a obține rapid cele mai bune rezultate.

Epilarea definitivă este soluția la care poți apela pentru a avea mai mult timp pentru tine și pentru a fi intotdeauna gata sa te bucuri din plin de fiecare zi.

Ți se pare că timpul nu are rabdare cu tine? Ai atâtea de făcut, dar nicio secundă liberă? Te poți elibera un pic, daca nu mai alergi săptămânal să prinzi programările de la cosmetică, necesare pentru a scăpa de părul de prisos, care apare parcă din ce în ce mai mult și mai țepos.

Iată mai jos tot ce trebuie să știi despre epilarea definitivă:

1) Epilare definitivă: LASER sau IPL?

Pentru îndepărtarea firelor de păr de pe corp ai la îndemână atât tehnologia cu LASER, cât și tehnologia IPL. Ambele tratamente asigură îndepărtarea în siguranță a firelor de păr, folosind energie sub formă de lumină, care elimină foliculii de păr în faza anagenă (de creștere).

• Laserul diodă – emite lumină continuă și convergentă, tratând într-un mod țintit zonele din care se dorește eliminarea firelor de păr.

• IPL (lumina intens pulsată) – emite lumină divergentă, care tratează zonele în mod dispersat.

• Ambele tehnologii au rezultate in epilarea definitiva, însă este important ca împreună cu specialistul să alegi tehnologia optimă pentru tipul tău de păr și de piele.

• Specialiștii no+vello aplică metoda F U S I O N- LASER&IPL, pentru epilare definitivă customizată, adică folosesc ambele tipuri de lumină pe parcursul unui tratament complet, pentru a elimina până la 95% din firele de păr nedorite.

• De la ședință la ședință firele de păr se subțiază și de depigmentează, până la eliminarea lor, iar pielea beneficiază de pe urma acțiunii benefice a impulsurilor luminoase, atenuându-și imperfecțiunile.

• Indiferent de tehnologia folosită, este indicat să se efectueze ședințe de întreținere după terminarea tratamentului (cca 1-2 sedințe pe an), pentru că organismul uman este viu si, pe parcursul vieții dă naștere la noi foliculi piloși. Tocmai de aceea spunem că epilarea definitivă este progresivă, adică elimină firele de păr pe masură ce ele apar.

Epilare definitiva cu laser

2) Pregătiri înainte de tratament:

• Asigura-te că au trecut minimum 3 saptamani de la smulgerea părului cu ceara sau cu epilatorul.

• Nu te expune la soare cu minimum 3 zile înainte de ședința de epilare definitivă.

• Daca ai pielea bronzată, rade zona tratată înainte de a ajunge la programare; daca ai pielea deschisă la culoare, lasă părul să crească cca 1-3mm, pentru a putea conduce lumina intens pulsată sau a laserului către rădăcină.

• Specialistii Nomasvello îți vor efectua o testare gratuită, care include întreg protocolul de lucru, pentru a te familiariza cu toți pașii aferenți unei sedințe de epilare definitivă și pentru a vedea cum răspunde pielea ta la tratament.

• Ți se va stabili fototipul, în funcție de care specialistul va lucra cu o intensitate potrivită, pentru ca părul să fie eliminat și pielea protejată.

3) Durerea există la un nivel suportabil sau lipsește cu desăvârțire, depinde doar de tine:

• În timpul tratamentului, intensitatea aparaturii se reglează în funcție de gradul tău de suportabilitate, dar pentru o eficiență maximă este necesar să resimți o senzație similară cu ciupitura de elastic sau cu „strângerea pielii” de după expunerea la soare.

• Persoanele cu pielea subțire, care acuză oboseală sau care sunt în perioada menstruației pot simți durere, similară unor înțepături mai acute

• Majoritatea resimte, mai degrabă, un disconfort de la amorțirea zonei cu gheață sau de la aplicarea gelului rece pe piele; răcirea zonei tratate este esentială și necesară pentru a putea lucra cu o intensitate optimă, fără a provoca durere.

• Zonele mai sensibile, unde este posibil să existe senzații mai puțin plăcute sunt: zona inghinală, pulpa piciorului și zonele osoase de la brațe, genunchi și omoplați.

• Tratamentul de epilare definitiva este mai ușor suportabil pe zonele: axile, brațe, linia albă, perineu.

• De la ședință la ședință, pe măsură ce firele de păr se răresc și tu te obișnuiești cu senzația aferentă epilării definitive, aceasta se atenuează, mai ales că se modifică structura foliculilor, care devin mai rari și mai deschiși la culoare.

• Treptat, se va lucra cu o intensitate din ce în ce mai mare, fără a resimți vreo neplăcere în timpul ședinței, doar o eliberare că scapi de părul nedorit;)

• Poți simti cel mult înțepături, nu durere; dacă tratamentul este, totuși, dureros pentru tine, roagă operatoarea să verifice și, eventual, să scadă puterea de lucru.

• În timpul sedinței, vei vedea cum părul se carbonizează și, acolo unde firele sunt groase și adânc înrădăcinate, vei simți chiar miros de ars, fiind posibil să iasă fum din foliculul distrus, ceea ce nu trebuie să te sperie deloc, ci, dimpotrivă, să te bucure, că ai scapat de „inamic”:)

• Persoanele cu pielea sensibilă se obișnuiesc cu tratamentul în timp, pe când clientele cu pielea normală îl vor iubi de la prima ședință.

4) Durata ședintelor și a unui tratament complet:

• Durata unei ședințe diferă în funcție de zona tratată: zonele mici (axile, perineu, mustață) necesită circa 10 minute pentru epilare, zonele medii implică aproximativ 30 minute (față, abdomen, omoplați, inghinal), iar pentru zonele mari (brațe, picioare) se alocă între 50-90 minute.

• Durata tratamentului variază între 8-12 sedințe, însă este influențată de mai mulți factori, precum: vârsta (tinerii până în 18 ani pot necesita mai mult de 12 sedințe, din cauza dezechilibrelor hormonale aferente vârstei), sexul (părul barbaților cedează mai greu), tipul de păr și de piele (cele mai bune și mai rapide rezultate le au clientele cu pielea deschisă și cu firul de păr negru și gros) și de zona tratată (pentru epilarea facială pot fi necesare mai multe ședințe).

Epilare definitiva barbati

5) Sfaturi esențiale de aplicat, pentru a obține rezultate remarcabile:

• Nu te aștepta să scapi de păr imediat după ședința de epilare definitivă; ca urmare a tratării cu lumina LASER sau IPL, foliculii în faza anagena (de creștere) încep să se desprindă din radacină, ieșind la suprafață și cazând singuri numai după 10-15 zile de la fiecare sesiune de epilare definitivă.

• Respectă cu precizie perioadele de efectuare a ședințelor: primele 4 sedințe se vor efectua la cca 40 zile, pentru că ciclul de creștere a părului este de circa 5 luni; urmatoarele ședințe se vor programa la 6-8 săptămâni, în funcție de rapiditatea cu care apar foliculi noi.

• Sunt necesare ședințe de întreținere o dată sau de două ori pe an, pentru că foliculii piloși sunt foarte numeroși si epilarea definitivă este eficientă doar în cazul celor activi în momentul tratamentului; pe parcursul vietii, mai ales in cazul dezechilibrelor hormonale, noi fire de păr pot apărea, însă vor fi mult mai subțiri și mai ușor de eliminat.

• După fiecare ședință de epilare definitivă este esențial să se respecte indicațiile specialistului: aplică zilnic produse profesionale hidratante și cu factor de protecție, precum emulsia hidroprotectoare No+vello cu aloe vera și SPF 30; evită expunerea la soare minimum 3 zile; evită sauna, mersul la sală și dusurile fierbinți.

• Alege momentul potrivit pentru efectuarea tratamentului- deși acesta nu este sezonier, este recomandat să începi ședintele în sezonul rece, pentru a-ți fi mai ușor să eviți expunerea la soare

• Efectuează tratamentul complet, care variază între 8-12 ședințe.

• Hidratează permanent pielea, inainte și după fiecare sedință de epilare definitivă

• Folosește protecție UVB și UVA ori de câte ori te expui la soare.

6) De ce sa alegi sa te epilezi definitiv- AVANTAJE:

• Nu este o metodă agresivă pentru piele. Intensitatea energetică poate fi reglată în funcție de piele. Astfel, tratamentul nu doare.

• Obții rapid rezultate vizibile (încă de la prima ședință).

• Este un tratament potrivit pentru majoritatea tipurilor de piele și păr (cu exceptia fototipurilor V si VI).

• Tratamentul e unisex, fiind recomandat atât doamnelor, cât și domnilor. În cazul sportivilor, epilare definitivă poate îmbunătăți performanța, crescând velocitatea (la înotători, fotbaliști, cicliști) și asigurând o piele sănătoasă (culturiști, jucători de tenis, etc).

• Tratamentul de epilare definitivă este singurul remediu împotriva foliculitei, infecția inestetică a foliculilor piloși și se recomandă inclusiv pentru tratarea hirsutismului (exces de păr pe corp).

• Poți trata și elimina firele nedorite din majoritatea zonelor corpului.

• Asigură o eficacitate ridicată, de pana la 95%.

• Tratamentul este rapid, confortabil si poți trata mai multe zone ale corpului într-o singură ședință, având, astfel, mai mult timp liber pentru tine.

Epilare definitiva picioare

Investiția într-un tratament de epilare definitivă este minimă, atât din punct de vedere al timpului alocat, cât și prin raportare la costuri. În maxim 1, 5 ani poți avea o piele catifelată și fără imperfecțiuni, căci lumina intens pulsată și cea a laserului au efect regenerator, stimulând rejuvenarea pielii și tratând foliculita, petele sau acneea. În plus, te poți bucura de pielea ta fină și în timpul verii, deoarece în toate saloanele Nomasvello (No+vello) se aplica tehnologia SUN&Safe, de epilare definitivă pe piele bronzată. Astfel, scapi eficient de păr și pielea ta este în siguranță, păstrandu-și intactă culoarea ciocolatie.

Fii frumoasă la orice oră și pregatită oricând pentru a trăi clipa, având ca aliat o piele frumoasă și îngrijită!

Vizionare placuta