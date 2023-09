Alegeri inspirate pentru tapițeria canapelei - Infinity for Home propune soluții personalizate pentru upgrade-ul locuinței tale

Canapeaua reprezintă o piesă centrală, sinonim al confortului în orice locuință și îți oferă posibilitatea de a-ți exprima personalitatea, atât prin forma aleasă, dar și prin stilul tapițeriei.

Alegerea materialului potrivit pentru tapițeria canapelei tale este esențială pentru a obține aspectul dorit, fie că vorbim despre un stil elegant sau modern, minimalist sau cozy, cât și o funcționalitate pe măsură.

Infinity for Home oferă un portofoliu extins atât în ceea ce privește materialul recomandat pentru tapițeria canapelei, cât și gama de culori si modele, adresându-se astfel fiecărui tip de utilizare. Conceptul brandului se bazează pe soluții customizabile de mobilier, așa că oricare ar fi doleanțele tale, fie că vorbim de formă, culoarea sau stilul obiectului de mobilier, la Infinity for Home vei regăsi cel puțin o piesa potrivită ție.

Alături de Alexa Rădulescu, Managing Partner al brandului, am explorat opțiuni privind diversele tipuri de materiale de tapițerie și cui se adresează acestea din punct de vedere al funcționalității. Astfel poți face o alegere inspirată și te poți bucura de un upgrade reușit în casa ta.

Catifeaua - un material elegant, clasic, dar întotdeauna la moda

Kudika: Ce tip de tapițerii recomanzi celor care apreciază eleganța clasică?

Alexa Rădulescu (Infinity for Home): Dacă ne uităm la evoluția mobilierului de-a lungul timpului și suntem atenți la detaliile de tip finisaje și tapițerii, vedem cel mai des pielea naturală și catifeaua. De exemplu, dacă avem în vedere palatele regale pe care toți le-am vizitat cu siguranță în city break-uri, cele mai utilizate sunt aceste materiale, alături de mult lemn și/sau marmură.

Chiar dacă ni s-ar părea despre catifea că nu mai este în trend, iată că acest material este un clasic, "oldies but goldies”, întotdeauna la moda! Mai regăsim de asemenea și tapițerii textile realizate din mătase, de obicei cu print-uri florale, culori foarte vii sau cusături cu întăritură din bumbac natural. Contemporan, cele mai regăsite materiale mereu la moda și la îndemănă rămân însă tot catifeaua și pielea naturală!

Kudika: Ce recomanzi, ca tip de tapițerie a canapelei sau chiar a fotoliilor, pentru familiile cu copii?

Alexa Rădulescu (Infinity for Home): Dat fiind faptul că și eu am un copil, în momentul alegerii, am considerat cel mai safe pielea naturală pentru tapițeria canapelei, dar în momentul acela încă nu conștientizam multiplele opțiuni privind materialul.

Acum am descoperit că, de fapt, se potrivește orice material de tip aquaclean, care se poate spăla/șterge cu ușurință acasă. De asemenea, în această gamă sunt variante precum stofele, catifeaua, materiale cu aspect texturat. Aici aș recomanda orice intră în categoria: materiale rezistente la trafic intens cu > 90,000 Martindale, materiale cu factor repelent la apa și pete sau materiale aquaclean.

Să-ți spun un secret? Nu există case cu copiii mici și fără urme de lichide sau mâncărică. Așa sunt ei. Ca să îți fie facil, tapițeria trebuie să fie ușor de curățat și întreținut, cu o rezistență sporită a materialului la utilizare intensă. Recomandarea mea este să alegeți și culori adaptate la stilul de viață, care sa poată masca petele lăsate de mânuța copiilor.

Kudika: Pentru versatilitate și un efect de cozyness în căminul nostru, ce opțiuni de tapițerie propui?

Alexa Rădulescu (Infinity for Home): Deși versatilitatea este greu de obținut doar cu ajutorul unei țesături, un material care surprinde de fiecare dată în funcție de felul în care cade lumina în cameră, și felul în care se reflectă, este tot catifeaua. De exemplu, tapițeria canapelei Helsinki prezintă diverse modificări de nuanță în funcție de tipul de lumină la care este expusă, sau in funcție de reflexiile altor culori utilizate în amenajare. Iar aici putem face proba simplă cu o cameră de filmat!

În general materialele mai lucioase, mai fine, ajung să își schimbe nuanța de culoare, în funcție de factorii la care sunt expuși: lumină caldă, rece, ambient.

Kudika: Pe ce fel de tapițerie ar trebui să mizeze posesorii de animale de companie?

Alexa Rădulescu (Infinity for Home): În general știm că animalele de companie lasă destul de mult păr, indiferent cât de bine sunt periate. Din acest motiv, este recomandată orice tapițerie pufoasă, moale, dar care nu este foarte texturată. Și aici din nou vorbim despre catifea. Părul de animal trebuie să rămână la suprafața materialului și nu să intre în țesături, pentru a fi ușor de văzut și de curățat. De exemplu, este foarte greu să cureți un material buclat sau să ții o pisicuță departe de un material ușor franjurat sau cu bucle.

Există și o tapițerie de tip reiat, care de asemenea este foarte recomandată, tot din motivele menționate mai devreme. Secretul: un material textil, catifea, piele naturală sau piele ecologică - cum ar fi canapeaua Mirage - toate acestea nu au șanse să rețină în țesătură părul animăluțelor de companie, iar orice tip de blăniță este ușor vizibilă pentru a fi curățată.

Pentru iubitorii de glam, recomandăm tapițerii exclusiviste, ușor lucioase sau strălucitoare

Kudika: Care este materialul cel mai prețios dintre variantele de tapițerii, care oferă acel statement de opulență?

Alexa Rădulescu (Infinity for Home): Sunt câteva materiale foarte interesante pe care le-am descoperit de-a lungul căutărilor mele pentru alegerea produselor din gama Infinity for Home. Există materiale cu printuri, texturate, cu ușoare nuanțe de auriu/ argintiu/ sau diverse pattern-uri de inspirație clasică.

De asemenea. la Infinity for Home, avem o gamă de tapițerii mai exclusiviste, ușor lucioase/ strălucitoare, dar care dau o nota de eleganță și au un aspect destul de prețios. Ele transformă produsele în adevărate bijuterii! Pentru iubitorii de glam variantele pe care le putem recomanda din gama noastră, sunt multiple.

Kudika: Ce opțiuni de tapițerii recomanzi pentru cei care își doresc o canapea în spații deschise precum balconul sau terasă?

Alexa Rădulescu (Infinity for Home): Există materiale dedicate pentru outdoor, ce au calitățile potrivite privind rezistența la umiditate, timpul de uscare (acestea sunt materiale foarte ușoare, aerisite aș putea spune). Ele trebuie de asemenea să aibă protecție UV, întrucât în spatiul deschis sau semideschis, expunerea îndelungată la razele soarelui poate schimba culoarea materialului, în timp.

Pentru confort, nu putem sta pe terasă pe tapițerii din materiale de tip plastic sau fâș. Astfel că secretul aici este ca materialele tapițeriilor să fie tratate, rezistente la UV, ușor și repede spălabile, iar în caz de ploaie, ele să fie suficient de subțiri/aerisite, pentru a se usca ușor și a permite pernelor din interior să nu rămână mult timp umede.

