Theo Rose, despre cum i s-a schimbat viața după nașterea fiului ei: M-am protejat de energii...

Theo Rose a dezvăluit noi detalii neștiute despre ziua în care l-a adus pe lume pe fiul ei, Sasha, precum și despre modul în care viața ei s-a schimbat după naștere.

Actrița a sperat până în ultima zi că va avea o naștere naturală, dar a fost nevoită să facă o cezariană, procedură de care i-a fost frică. Cu toate acestea, în ziua nașterii, a mers la spital liniștită și nerăbdătoare să-l întâlnească pe Sasha. Anghel Damian, iubitul ei și regizor, a fost alături de ea în sala de operație și a ținut-o de mână.

"M-am temut foarte tare de operație și am sperat până în ultima săptămână la o naștere naturală, însă n-a fost să fie așa. Cu toate astea, în ziua nașterii, am mers la spital liniștită și nerăbdătoare să mă întâlnesc cu Sasha. Personalul spitalului a avut grijă să ne liniștească și să le încurajeze pe toate viitoarele mămici din blocul preoperator. Am fost fericită și liniștită în timpul operației, nu am simțit nicio durere. Anghel a fost lângă mine și m-a ținut de mână tot timpul," a mărturisit Theo Rose pentru viva.ro.