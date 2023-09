Denise Rifai, despre legătura specială pe care o are cu tatăl ei: M-am născut dorindu-mi și plăcându-mi să fiu o prințesă...

Denise Rifai și-a păstrat, în mare parte, viața privată departe de ochii publicului, în special în ceea ce privește familia sa. Cu toate acestea, puțini știu că tatăl ei este originar din Iordania, iar mama ei este româncă, ceea ce a dus la o creștere într-un mediu multicultural.

Tatăl lui Denise Rifai a fost autoritar și riguros în timpul adolescenței sale, ceea ce a reprezentat o provocare pentru tânăra Denise. Cu toate acestea, relația lor s-a dezvoltat într-o legătură puternică și plină de afecțiune în timp, iar Denise Rifai își are părinții aproape în fiecare etapă a vieții sale.

M-am născut dorindu-mi și plăcându-mi să fiu o prințesă. Eu îl iubesc pe tata foarte mult. Pentru mine, Iordania este acasă și România e acasă. Tata este aici și acolo, noi suntem foarte legați de tot ce înseamnă lumea arabă, eu sunt în fiecare sfântă zi parte din aceste două lumi: lumea creștină și lumea musulmană, lumea orientală și lumea europeană. Ultima oară am fost acum 3 ani, m-aș duce zilnic, mi-ar plăcea să am o casă a mea, acolo, în Iordania.”, a mărturisit vedeta, potrivit playtech.ro.

Deși tatăl lui Denise Rifai a fost inițial reticent față de cariera sa în presă și nu și-a dorit ca ea să lucreze în acest domeniu, Denise a ales să urmeze visul ei și să persevereze în cariera de prezentatoare TV. Deși a fost supărat la început, tatăl ei a ajuns să fie mândru de succesul și realizările ei în această industrie.

,,Le datorez foarte multe părinților mei. Am avut o educație foarte dură. De la tata cred că sunt atât de puternică. Îi respect foarte mult. Eu sunt crescută într-o familie foarte clasică și conservatoare. La noi, la arabi, este o vorbă: «părintele este peste capul tău». (…) Tata nu și-a dorit niciodată ca eu să lucrez în presă. O singură dorință a avut în viață: să nu fac asta, pentru că îl supăr foarte tare. Eu iubesc presa. Nu cred că e mândru, e supărat pe mine. Da, e supărat. Mă doare că e supărat pe mine pentru că nu și-a dorit niciodată. Eu sunt ca Rifai, ca tata, dacă mâine vine copilul și-mi zice că vrea presă, nu-l las, nu există așa ceva. Eu l-am înfruntat pe tata și am făcut meseria asta și în locul meu dacă s-ar fi aflat, și tatăl meu ar fi făcut la fel, și-ar fi urmat visul, iar el știa asta. Acum cred că e mândru și de mine, și de fratele meu. Am crescut frumos, nu l-am dezamăgit, dimpotrivă ”, a dezvăluit Denise Rifai.