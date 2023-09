Andreea Bălan, surpriză în curtea casei sale pentru Victor Cornea! Tenismenul a împlinit 30 de ani

Andreea Bălan și Victor Cornea, care formează un cuplu de câteva luni, au sărbătorit împreună ziua de naștere a tenismenului, care a împlinit vârsta de 30 de ani. Cu această ocazie specială, Andreea Bălan a organizat o petrecere surpriză pentru iubitul ei și a făcut public un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Artista a încărcat pe platformele de socializare o serie de fotografii de la petrecerea organizată pentru Victor Cornea. Tema petrecerii a fost legată de pasiunea acestuia pentru tenis, iar tortul personalizat a fost decorat cu simboluri specifice acestui sport. Andreea Bălan a făcut un gest special, transmițându-i iubitului ei un mesaj profund de dragoste și apreciere.

De altfel, tenismenul i-a scris în secțiunea de comentarii: „Te iubesc cel mai mult! ❤️✨🥰”.

Relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea pare să fie înfloritoare, iar gesturile lor de iubire și apreciere reflectă legătura lor puternică.

De asemenea, Andreea Bălan a mărturisit în trecut că spiritualitatea a jucat un rol important în viața ei și că aceasta a avut un impact pozitiv asupra relației sale cu Victor Cornea. Ea a menționat că între ei există o "conexiune divină", iar faptul că au avut discuții despre spiritualitate i-a apropiat și mai mult.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (n.r. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj «Felicitări, Andreea, ești genială». Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e un loc de agățat. Acestui mesaj i-am răspuns, tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și, de acolo, am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan la Xtra Night Show.