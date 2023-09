Andreea Bălan, dezvăluiri despre cum și-a atras iubirea visată: El era cel din meditațiile mele...

Andreea Bălan strălucește de fericire alături de noul ei iubit, Victor Cornea, iar relația lor evoluează într-un ritm alert. Cu un trecut marcat de divorț și doi copii, vedeta și-a găsit acum dragostea și își împărtășește cu fanii momentele pline de iubire și fericire. Recent, artista a dezvăluit un detaliu emoționant despre modul în care și-a atras iubirea visată, iar întâlnirea cu părinții lui Victor Cornea a fost un moment-cheie în această poveste de dragoste.

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc o iubire de basm, iar pe măsură ce timpul trece, legătura lor devine tot mai puternică. Cu o relație începută în primăvară, cei doi au făcut publică relația lor în iunie 2023 și de atunci nu s-au mai ferit să împărtășească momente importante din viața lor cu urmăritorii.

Andreea Bălan a devenit tot mai atrasă de spiritualitate și practică meditația și afirmațiile pozitive. Timp de doi ani, în perioada în care a fost singură, s-a dedicat dezvoltării personale și vindecării interioare prin practici spirituale. Această evoluție personală i-a schimbat vibrația și a contribuit la atragerea iubirii adevărate în viața ei.

Într-un vlog recent de pe canalul său de YouTube, Andreea Bălan a mărturisit că, în timpul meditațiilor sale, ea îl vedea pe Victor Cornea, chiar dacă nu cunoștea chipul lui la acel moment. Ceea ce a vizualizat în meditațiile sale a devenit realitate atunci când a ajuns în casa părinților lui Victor, care era plină de buchete de floarea soarelui - simbolul pe care ea îl vedea în meditații.

„În meditațiile mele vedeam un lan de floarea soarelui tot timpul și mă simțeam acasă. În momentul în care am ajuns la Sibiu, în casa părinților lui, am avut o revelație și un șoc de bucurie să văd că toată casa părinților lui era plină de buchete de floarea soarelui. Atunci am realizat că el este cel din meditațiile mele, că eu îl vedeam în acele meditații, că îl chemam și vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp. Am fost atât fericită să realizez că el este acel suflet cald și bun din meditațiile mele și că astfel ne-am găsit, ne-am chemat unul pe celălalt”, a povestit Andreea Bălan pe YouTube.