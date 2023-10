Fericire mare în familia Andreei Antonescu! Mama sa, Mioara Antonescu, s-a căsătorit la Los Angeles

Mama Andreei Antonescu, Mioara Antonescu, a surprins pe toată lumea cu o veste minunată legată de viața pe care o trăiește de câțiva ani în America. În secret, ea s-a căsătorit cu Carol, partenerul său din ultimii 21 de ani, într-o ceremonie care a avut loc în Los Angeles. Deși evenimentul a fost un moment special pentru cei doi, nu a fost prezent niciun membru al familiei la căsătorie.

Mioara Antonescu, mama Andreei, a rămas văduvă în 2001, însă destinul a făcut să îl întâlnească pe Carol un an și jumătate mai târziu. Această căsătorie a venit ca o surpriză pentru fanii familiei artistei, iar CANCAN.RO a dezvăluit detalii interesante despre acest eveniment, publicând și fotografii în exclusivitate.

Se pare că decizia de a se căsători oficial a fost influențată de faptul că Sienna, fiica pe care Andreea și Carol au crescut-o în ultimii ani în America, a decis să rămână cu mama ei în România, unde a început școala. Această schimbare a determinat cuplul să se hotărască să oficializeze relația lor.

Andreea Antonescu obișnuia să își petreacă mult timp în America pentru a fi alături de mama sa și de Sienna. Cu toate acestea, situația s-a schimbat radical odată cu mutarea fiicei sale în România.

”Sienna a studiat acolo, în America. Și, acum, de dragul fetiței celei mici, Venice, și al meu a decis să rămână aici. Fiică-mea a rămas cu mine. Urmează să o înscriu la școală, în clasa a șasea.

Ea și-a dorit să rămână aici, dar era și visul meu să am fetele aici. Dincolo de trăirile pe care le aveam eu, supărările, că aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu, acum am inima împăcată. Nimic nu e mai frumos de atât, să fiu cu fetițele. Sunt foarte fericită, sunt liniștită. Nu mai am niciun necaz.

Îți dai seama, Sienna era acolo, fusul orar pe invers, încercam s-o prind la telefon când mergea sau se întorcea de la școală.

Nici nu mai aveam posibilitatea să plec în America, așa, din zi și din noapte, cum făceam eu înainte, să stau cu Sienna. Acum, că stau amândouă aici, am dat reset la toată viața și mergem mai departe”, a dezvăluit jumătatea Andre, pentru sursa citată mai sus.