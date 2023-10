Cristian Presură, premiat în cadrul Webstock Awards 2023 la categoria Best YouTube Creator

Luna octombrie a venit cu un eveniment important pentru creatorii de conținut, dar și pentru branduri: Webstock Awards 2023 a marcat 15 ani de existență, iar printre cei nominalizați îl regăsim în topul creatorilor de conținut de pe YouTube pe Cristian Presură, unul dintre cei mai urmăriți youtuberi din domeniul fizicii, premiat în cadrul categoriei Best YouTube Creator, cu peste 188.000 de subscribers și peste 23 milioane de vizualizări.

Pasiunea lui Cristian Presură pentru știință a început odată cu intrarea în clasa a cincea, când participă la concursuri naționale de matematică. Doctor în fizică și cercetare, inventatorul senzorului optic de măsurare a pulsului integrat în ceasurile inteligente și autor a mai multor volume, Cristian a creat acest canal educativ pe YouTube cu scopul de a oferi informații pe înțelesul tuturor. În 2014, cercetătorul a primit premiul Academiei pentru cartea „Fizica Povestită", iar în 2018 a primit medalia de onoare a Societății de Științe Matematice din România.



Creatorul de conținut face parte din TRU [The Real You], o divizie de influencer marketing sub egida Cat Music, care reunește cei mai fresh artiști și creatori de conținut din România. TRU acoperă diverse domenii de interes: modă & lifestyle, divertisment, gaming, muzică, gătit și educație. Din portofoliul TRU fac parte și influenceri precum Azaleea Necula, Marius Elisei, Bianca Purcărea, 3 Chestii, IHATEPINK, Eea Ikeda și mulți alții.