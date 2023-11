Câți bani câștigă Carmen Tănase din teatru? Ce alte surse de venit mai are celebra actriță?

Carmen Tănase este, fără îndoială, una dintre cele mai apreciate și iubite actrițe din România, iar recent, ea nu s-a ferit să dezvăluie câteva detalii interesante despre veniturile sale. Cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste patru decenii, Carmen Tănase a reușit să se impună în industria cinematografică și teatrală, câștigând inimile spectatorilor.

Evoluția sa în lumea filmului a fost marcantă, în special datorită rolului său din telenovela românească "Inimă de țigan", unde a interpretat personajul Flăcărica, soția lui State Potcovaru. Chiar dacă au trecut 15 ani de la difuzarea serialului, Carmen Tănase este în continuare recunoscută pe stradă ca "Flacăra", ceea ce subliniază impactul imens pe care l-a avut asupra publicului.

Cu toate acestea, cariera sa s-a extins și în teatru, fiind un membru activ al acestei lumi fascinante. Între anii 1984 și 1990, Carmen Tănase a fost angajată la Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași, iar din 1990 lucrează cu pasiune și talent la Teatrul Odeon din București. Aici, ea a demonstrat o versatilitate impresionantă, interpretând o gamă largă de roluri, consolidându-și reputația de actriță de excepție.

În ceea ce privește veniturile sale, Carmen Tănase nu s-a sfiit să vorbească deschis despre acest subiect. Potrivit declarațiilor sale recente într-un podcast, actrița a dezvăluit că salariul său la teatru este de 1.300 de euro pe lună, indiferent de faptul că joacă sau nu.

„Nu știu debutanții, dar eu sunt actor categoria 1A, și am 7.200 de lei, asta înseamnă 5.000 de lei înseamnă 1.000 de euro, deci cam 1.300 de euro. Ăsta e salariul de la teatrul unde am cartea de muncă, dacă joc sau nu, eu tot iau salariul ăsta. Eu joc foarte mult în privat. Ce joc la teatru privat, nu are legătură cu salariu, ăla e alt venit. Nu știu actorii de film cât sunt plătiți, aud doar «Să știți că nu prea avem bani», cred că la serial e mult mai bine. Depinde, unele televiziuni plătesc pe episod difuzat, altele pe ziua de filmare, uneori ai zile garantate, alteori nu ai, depinde de contract, sumele nu pot să le spun pentru că sunt confidențiale. Depinde cât filmează actorul, de box office”, a declarat Carmen Tănase potrivit playtech.ro.

Pe lângă cariera sa profesională de succes, Carmen Tănase a fost implicată într-o relație cu criticul de teatru Victor Parhon, cu care a fost căsătorită timp de trei ani. Chiar dacă au divorțat, relația lor a continuat să fie strânsă până în ultima clipă a vieții lui Victor Parhon, care a decedat în anul 2000. Carmen Tănase a fost deschisă în legătură cu această experiență și a subliniat că pentru ea, vârsta sau alte detalii n-au fost niciodată un impediment în iubire. Ea a ales să trăiască sentimentele în mod liber și să nu se lase constrânsă de etichete sociale.

Mai mult decât atât, Carmen Tănase a mărturisit că decizia de a divorța a fost, într-un fel, una care le-a îmbunătățit relația la acea vreme. Desigur, aceasta a recunoscut că au existat presiuni din partea familiei în ceea ce privește căsătoria, dar în cele din urmă, ei au ales să rămână împreună, chiar și după actul oficial de divorț.

„Diferența de vârstă nu s-a simțit și pentru mine nu contează nimic atunci când iubesc pe cineva, eu iubesc omul, nu vârsta, nu culoarea ochilor. Amănuntele astea nu contează, poate că uneori s-a simțit. Eu ieșeam unde voiam, nu ceream voie, noi ne-am înțeles foarte bine cât ne-am înțeles.

Nu eu am decis să divorțăm, el a decis, a fost foarte bine așa. De ce nu am vrut eu să mă căsătoresc, eu din instinct nu am vrut și observând prin alte familii. Dv., bărbații, sunteți niște animale ciudate, animale cu ghilimelele de rigoare, de pradă, iar când prada este a dv. este proprietate. Eu am văzut asta, eu am zis că nu o să fiu proprietatea nimănui, eu sunt eu și cu asta basta. Și am zis că nu, nu mă mărit. De ce hârtia aia valorează mai mult decât sentimentele?”, a mai spus actrița.