Singurul complex pe care Oana Roman îl are. Vedeta vrea să se lase pe mâinile medicului estetician

În lumea televiziunii, imaginea și aspectul fizic joacă un rol important, iar presiunea pentru a arăta mereu impecabil este greu de suportat pentru mulți. Cu toate acestea, există excepții notabile, precum Oana Roman, care a ales naturalețea și care a decis să vorbească deschis despre operațiile estetice și complexele personale.

Într-un interviu acordat pentru Ego Life, Oana Roman a vorbit despre experiența sa cu operațiile estetice și a dezvăluit că, de-a lungul anilor, a ales să rămână fidelă principiului naturaleții. Aceasta a subliniat că nu a apelat la intervenții invazive sau non-invazive la nivelul feței și că se simte norocoasă să aibă gene bune moștenite din familie. Mama sa, chiar și la vârsta de 83 de ani, se bucură de un ten impecabil, fără să fi folosit intervenții chirurgicale sau tratamente cosmetice agresive.

„Extremele nu sunt bune de niciun fel. Naturalețea contează. Eu, la 47 de ani, aproape 48, nu mi-am făcut absolut nicio intervenție la față. Nici neinvazivă, nici invazivă. Adică de niciun fel. Nu stau pe loc din punct de vedere al operațiilor. Eu am gene bune din familie.

Mama mea, bunica, străbunica, așa au moștenit aceste gene de la o generație la alta. Mama mea, chiar dacă este grav bolnavă, are un ten impecabil la 83 de ani. Doamnele care o îngrijesc sunt impresionate de tenul pe care îl are. Nu are intervenții, ci doar a folosit creme toată viața.

Nu mi-am făcut botox, acid, liftinguri. Singurul lucru pe care îl fac sunt tratamentele cosmetice și am un ritual cu creme și măști. Noi locuiam pe Calea Victoriei, iar la parterul blocului era un cabinet cosmetic. Pe când aveam 12 ani, cosmeticiana mi-a explicat că trebuie să mă epilez și să-mi fac tratamente cosmetice. Eram mai matură. Am învățat să am o rutină de creme, dar târziu, pe la 30 de ani. Mama mereu îmi spunea că trebuie să mă dau cu creme și să-mi pun măști, că trebuie să am grijă de tenul meu. Sunt haterițe care mă acuză că mă culc machiată. Mă trezesc mai devreme să mă machiez, pentru că știu că în ziua respectivă am ceva de filmat”, a povestit vedeta, la Ego Life.