Cum se simte Monica Anghel după ce a slăbit spectaculos? Vedeta are aceeași greutate ca la 24 de ani

Monica Anghel a devenit o sursă de inspirație pentru mulți oameni datorită transformării impresionante prin care a trecut. La vârsta de 52 de ani, artista a reușit să slăbească peste 40 de kilograme, ajungând la aceeași greutate pe care o avea la vârsta de 24 de ani. Cu toate speculațiile legate de o posibilă intervenție chirurgicală, Monica Anghel a fost mereu sinceră în privința metodelor pe care le-a folosit pentru a-și atinge obiectivele de slăbire.

Cu un regim alimentar echilibrat și o abordare sănătoasă a postului intermitent, Monica Anghel a reușit să-și transforme radical viața și aspectul fizic.

„Nu vreau să mai slăbesc, dar trebuie să mă mențin și să mă mențin trebuie să am un stil de viață sănătos. Trebuie să am grijă ce mănânc. Eu îmi continui fastingul meu, care este foarte sănătos. Eu mă simt extraordinar de bine cu postul intermitent și atunci de ce să renunț. În intervalul a șase ore am două sau trei mese, dar sunt și zile în care nu mănânc deloc și mă hidratez cu apă simplă și apă cu lămâie și mă simt foarte bine. Nu îți imagina că zilele astea sunt foarte multe”, a spus artista la Antena Stars, potrivit spynews.ro.