Reproșurile pe care soția lui Codin Maticiuc i le face actorului: Nu prea mă mai consideră tată...

Recent, Codin Maticiuc a dezvăluit că se confruntă cu nemulțumiri din partea partenerei sale, Ana Pandelli, în urma intenselor filmări pentru „Miami Bici 2”. În ciuda succesului și a investiției semnificative, Maticiuc a declarat că viața sa profesională a afectat timpul petrecut cu familia, generând reproșuri în cuplu.

Despre filmul „Miami Bici 2”, unde Maticiuc are și rol principal, acesta a oferit detalii despre investiții și provocările întâmpinate. Cu un buget total de 2,2 milioane de euro, actorul și echipa sa au adus celebrul actor de la Hollywood, Danny Trejo, în producția românească.

"Am băgat 2,2 milioane de euro în filmul ăsta. Bine că nu sunt numai banii mei, mai sunt și alții care au investit. O zi de filmare acolo în America ne ducea la 20.000 de euro. Sperăm să ne scoatem, totuși, banii. Am trecut prin momente de panică maximă. Gândește-te că mai erau doar șase zile și trebuia să filmăm scena și noi nu aveam confirmarea de la agentul lui Danny Trejo. S-a mișcat foarte greu! Nu-mi dădea contul să-i bag omului banii. Disperat, am început să sun după Van Damme, Dolf Lundgren, Chuck Norris și alții. Ne-a ținut într-un mare stres", a mai dezvăluit Maticiuc.