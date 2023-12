Dragoste la primul play - Afară plouă - DOMINO x Andrei Bănuță

Piesa originală este scrisă de Marina Voica, iar pentru remake au colaborat Alexandra Stanciu, Andrei Bănuță, Andra Brebu și Costel Domințeanu (DOMINO). ,,Muzica veche are ceva special și mă bucur să găsesc oameni care împărtășesc aceeași pasiune cu mine. Am tratat cu mare delicatețe această piesă, pentru că refrenul este deja unul iconic, iar intenția a fost de a-l readuce în văzul tuturor. Andrei Bănuță se potrivește perfect cu acest sound. Sperăm să vă placă." ne spune DOMINO. ,,Eu în casă am crescut cu genul ăsta de muzică, Marina Voica, Aurelian Andreescu, m-au influențat mult stilurile lor și mi-au rămas întipărite în minte. Sunt cel mai bucuros că doamna Marina Voica apreciază și e bucuroasă pentru acest remake. Voi lua cu mine în lume piesa asta, ca să o audă toată lumea și să se bucure de ea." ne spune Andrei Bănuță. Producător, compozitor și pianist, DOMINO este un adevărat cameleon atunci când vine vorba despre exprimarea personalității sale efervescente prin intermediul muzicii. De-a lungul timpului, a experimentat mai multe genuri, de la jazz și rock până la dance și reggaeton și a semnat hituri internaționale pentru foarte mulți artiști, piesele sale fiind ascultate la radiouri și cluburi din Europa, Asia sau Orientul Mijlociu. Pasiunea lui pentru muzică transpare prin fiecare beat și induce ascultătorilor o stare de bine, fără griji, o petrecere care nu se termină niciodată. Ultima sa colaborare, alături de rareș și Theo Rose, pentru piesa ,,Sâmbătă seară" reprezintă un real succes, atingând locul #1 în topul căutărilor Shazam, timp de câteva săptămâni la rând, și fiind #2 în Topul Media Forest, topul celor mai ascultate melodii de la radio. Andrei Bănuță s-a născut la malul mării, în Eforie Sud. Și-a descoperit dragostea față de muzică de mic copil, educatoarea sa având un rol vital. Aceasta, observând pasiunea continuă manifestată de Andrei pentru muzică, i-a îndrumat pe părinții săi să îl înscrie la cursuri de canto. Ulterior, Andrei a studiat canto individual și cor la Palatul Copiilor din Constanța, urmând să participe la multe concursuri de muzică ușoară atât în țară, cât și în afara acesteia. Dintotdeauna, Andrei a simțit o atracție către muzica R&B, Soul, piesele sale regăsindu-se în această zonă și având diferite accente pop. Andrei a crescut, s-a maturizat personal și muzical, descoperind că, pe lângă plăcerea de a cânta, își poate transpune sentimentele în versuri într-o manieră sinceră, specială, chiar el. Iar, din acel moment, Andrei își compune piesele împreună cu colegii lui de la Mattman Music. În 2023, artistul a stat timp de 19 săptămâni în Top 10 Media Forest pentru colaborarea de succes cu nimeni alta decât Andra, pentru ,,Nu m-am gândit la despărțire", ajungând până pe #1.