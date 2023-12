Puya ține posturile și se ceartă cu soacra pe tema religiei: E interesant să vezi cât de ușor cedezi în fața unei fripturi...

Considerat unul dintre "băieții răi" din industria muzicală românească, Puya surprinde fanii cu dezvăluiri neașteptate despre latura sa mai puțin cunoscută. În realitate, artistul se declară credincios și își asumă cu responsabilitate posturile religioase, o latură a personalității sale pe care mulți n-ar fi anticipat-o.

Puya, cunoscut pentru cariera sa muzicală îndrăzneață și provocatoare, a făcut recent mărturisiri surprinzătoare despre viața sa personală, inclusiv despre convingerile sale religioase. Artistul de 44 de ani dezvăluie că încearcă să țină posturile de Paște și Crăciun și chiar să se spovedească, descriind această experiență ca pe un exercițiu în fața tentațiilor lumii.

Despre relația sa cu soacra, Puya dezvăluie că divergențele apar tocmai pe teme legate de religie, deoarece mama soția sale este atee.

Cred în Dumnezeu, dar nu am nicio problemă cu restul care au alte păreri (atei, musulmani, budiști etc.). Soacră-mea, de exemplu, nu crede în Dumnezeu. Dar ne înțelegem bine cât timp nu aducem subiectul religie în discuție.

Puya nu este doar un artist dedicat muzicii, ci și un tată devotat. Cu trei fiice, artistul gestionează echilibrul dintre responsabilitățile parentale și stilul său de viață activ. În ceea ce privește fitness-ul, Puya oferă o perspectivă inedită, mărturisind că sala de sport îl ajută să compenseze "plăcerile vinovate" precum consumul de alcool.

"Mă duc la sală ca să pot să beau mai mult. Eu mă duc la sală ca să îmi revin din mahmureala de ziua trecută. De aia mă duc, trag mai tare, pentru că mă simt vinovat, și dup-aia, când se face 6 – 7, zic : 'Bagă, mă, niște șpriț!', că am făcut sală azi. Nu faci sală, nu bei!" explică Puya într-un podcast.

Puya, căsătorit din 2011 cu Melinda, recunoaște că fiicele sale i-au dat un scop în viață și l-au învățat disciplina. Cu o familie pe care o iubește enorm, artistul apreciază hărmălaia din casă și se bucură de atmosfera vibrantă pe care o aduc cele trei fiice în vârstă de 12, 11 și 5 ani.

„Sincer să fiu, casele în care nu se aude nimic sunt triste. Mie îmi place hărmălaia asta. Mă identific cu chestia asta și când am fost mic la fel, tot așa se întâmpla în casă.

Nu vreau liniște. N-am ce să fac cu ea. Mă duc la azil dacă vreau liniște, dar nu vreau. (…) Acum avem și câine mic și pisică mică. Le-am promis că atunci când o să ne mutăm la casă, că mult timp am stat într-un apartament înghesuit, și acum am trecut la casă și tot timpul au zis să le cumpăr animale și le ziceam că nu, că stăm la apartament. Acum, ne-am mutat la casă și nu mai am ce să zic”, a mai adăugat el.