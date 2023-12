Sarah Dumitrescu face mărturisiri cutremurătoare în podcastul Anamariei Prodan: Am învățat și făcut performanță...

Sarah Dumitrescu, una dintre cele mai talentate jucătoare de baschet, a fost invitată în cadrul podcastului realizat de mama sa, Anamaria Prodan. În timpul interviului, tânăra a dezvăluit detalii neașteptate despre drumul său în lumea baschetului și sprijinul constant pe care l-a primit din partea mamei și a tatălui său. Cu o carieră promițătoare în baschet, Sarah a investit zece ani din viața sa în America, unde a făcut numeroase sacrificii pentru a ajunge la nivelul la care visa. În timpul podcastului, ea a evidențiat sprijinul financiar și emoțional primit de la părinții săi, Anamaria Prodan și tatăl său.

"Am învățat și făcut performanță la cea mai scumpă Academie din lume, unde primeam tot ceea ce aveam nevoie, atât mâncare, cazare, cât și echipament sportiv. Mereu am avut bani controlați, mereu am avut carduri unde ne puneau bani. Îmi aduc aminte, la IMG nici nu aveam nevoie. Eram acolo, mâncam acolo, aveam tot ce aveam nevoie, mai mult decât aveam nevoie. Adidași, haine de la club. Cred că îmi trimiteau câteva sute de dolari și mereu îmi rămâneau", a mărturisit Sarah Dumitrescu, conform Spynews.