EMIRATUL RAS AL KHAIMAH A ÎNREGISTRAT UN NUMĂR RECORD DE TURIȘTI ÎN 2023: 1.22 MILIOANE

Aceasta performanță reprezintă o creștere de 8% față de 2022 și un plus semnificativ de 24% al sosirilor internaționale. Rezultatele urmează strategia Ras Al Khaimah prin care emiratul a devenit prima destinație din Orientul Mijlociu care a obținut Certificarea de argint EarthCheck, a crescut conectivitatea aeriană și a atras o serie de evenimente de top.

Autoritatea pentru Dezvoltarea Turismului din Ras Al Khaimah (RAKTDA) raportează cel mai bun an din istorie pe acest segment, primind cu brațele deschise un număr record de 1,22 milioane de turiști ce au înoptat în Emiratul Naturii, în 2023. Aceasta cifră este în creștere cu 8% față de cea din 2022 și susținută de o creștere semnificativă de 24% an de an în ceea ce privește vizitatorii internaționali.

Performanța solidă se bazează pe investițiile în infrastructura turistică, inițiative targetate pentru atragerea mai multor vizitatori în emirat și pe dezvoltarea unui ecosistem axat pe sustenabilitate.

Astfel, Ras Al Khaimah continuă să-și consolideze poziția ca destinație a viitorului.

Realizările cheie în 2023 includ:

O creștere de 24% în ceea ce privește vizitatorii internaționali , susținută de peste 2.200 de activități de promvare, precum prezentări, târguri de profil și evenimente media, susținute în peste 30 de țări.

, susținută de peste 2.200 de activități de promvare, precum prezentări, târguri de profil și evenimente media, susținute în peste 30 de țări. Statutul consolidat ca hub pentru evenimente de afaceri și sociale , cu o creștere de 23% în veniturile din MICE și o creștere de 103% în veniturile obținute din facilitătile acordate celor care vor să își organizeze nunta aici.

, cu o în veniturile obținute din facilitătile acordate celor care vor să își organizeze nunta aici. Certificare Silver în cadrul programului Sustainable Destinations al EarthCheck - singura destinație din Orientul Mijlociu care a primit acest nivel de certificare împreună cu peste 20 de parteneri din industria turistică, inclusiv hoteluri și atracții.

în cadrul programului - singura destinație din Orientul Mijlociu care a primit acest nivel de certificare împreună cu peste 20 de parteneri din industria turistică, inclusiv hoteluri și atracții. Prezenșa în lista d estinațiilor recomandate de CNN Travel pentru a fi vizitate în 2023, în lista celor mai bune locuri de vizitat din Asia în 2024 conform Condé Nast Traveler , în lista Travel + Leisure India - Uitați de Dubai și Abu Dhabi, Ras Al Khaimah este locul unde trebuie să fiți în Emiratele Arabe Unite și în Forbes - De ce ar trebui să vizitezi acum Ras Al Khaimah.

pentru a fi vizitate în 2023, în lista celor mai bune locuri de vizitat din Asia în 2024 conform , în lista India - Uitați de Dubai și Abu Dhabi, Ras Al Khaimah este locul unde trebuie să fiți în Emiratele Arabe Unite și în - De ce ar trebui să vizitezi acum Ras Al Khaimah. Creșterea conectivității aeriene internaționale cu introducerea zborurilor directe cu Qatar Airways, operatorul indian IndiGo, Smart Wings, Centrum Air și SmartLynx.

cu introducerea zborurilor directe cu Airways, operatorul indian IndiGo, Smart Wings, Centrum Air și SmartLynx. Lansarea călătoriilor fără frontiere cu Oman Tourism Development Company (OMRAN Group) pentru promovarea turismului interdestinație, sporind sosirile de vizitatori în Ras Al Khaimah și Musandam (Oman).

Tourism Development Company (OMRAN Group) pentru promovarea turismului interdestinație, sporind sosirile de vizitatori în Ras Al Khaimah și Musandam (Oman). Deschiderea resortului Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah la începutul anului 2024 și redeschiderea hotelului Waldorf Astoria Ras Al Khaimah după o renovare extinsă.

și redeschiderea hotelului Astoria Ras Al Khaimah după o renovare extinsă. Organizarea mai multor evenimente cu impact, printre care Cupa Mondială de Minifotbal WMF 2023, câștigată de echipa României, Turul DP World, Semimaratonul RAK, Summitul de Aviație Arabă, Conferința de Planificare a Nunților în destinații exotice și Forumul Global Citizen.

câștigată de echipa României, Turul DP World, Semimaratonul RAK, Summitul de Aviație Arabă, Conferința de Planificare a Nunților în destinații exotice și Forumul Global Citizen. Stabilirea a două noi titluri Guinness World Record și atragerea a peste 65.000 de vizitatori la focurile de artificii și spectacolul cu drone din noaptea de Revelion din 2024.

și atragerea a peste RAKTDA a fost certificată ca un Loc de Muncă Excelent® pentru al treilea an consecutiv și s-a clasat pe locul 4 în categoria Celor Mai Bune Locuri de Muncă în Sectorul Public pentru GCC în 2023.

Comentând cu privire la anul record al Ras Al Khaimah, Raki Phillips, CEO al Autorității pentru Dezvoltarea Turismului din Ras Al Khaimah, a spus: „A fost un an excelent pentru emiratul nostru, un an care a pus cu claritate bazele pentru creșterea și dezvoltarea durabilă în Ras Al Khaimah."

A adăugat în continuare: „În ciuda provocărilor globale care au afectat industria noastră, am rămas agili și rezilienți și am lucrat împreună cu entitățile din industria ospitalității pentru a oferi o destinație care să rezonateze atât cu vizitatorii, cât și cu rezidenții noștri. De la investiții în infrastructură și organizarea de evenimente de clasă mondială la transformarea emiratului nostru într-un loc sustenabil și accesibil pentru toți, Ras Al Khaimah este ferm pe drumul succesului în 2024 și pe mai departe."

