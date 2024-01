Marian Godină își surprinde fanii cu primul spectacol de stand-up: Biletele, epuizate într-o oră!

Cu peste 635.000 de urmăritori pe pagina sa de Facebook, Marian Godină și-a ținut fanii la curent cu pregătirile pentru spectacolul său de debut.

"Când mi-am scris textul pentru numărul meu de stand-up, m-am bucurat să văd că am avut suficientă inspirație încât să adun peste 20 de pagini. Pe moment uitasem că va trebui să-l și învăț," a mărturisit polițistul cu umor.

Primul spectacol de stand-up al lui Godină va avea loc pe 29 ianuarie într-un pub din București. Subiectele abordate vor include, printre altele, peripețiile legate de renovarea casei sale, o experiență pe care a muncit intens pe toată perioada verii.

Cererea pentru bilete a fost atât de mare încât acestea s-au epuizat într-o oră de la punerea lor în vânzare. Reduse la 31 de lei și cu un preț întreg de 49 de lei, biletele au fost achiziționate cu rapiditate, iar Godină a mulțumit fanilor pentru entuziasmul lor.

"Faptul că spectacolul a fost sold out la aproximativ o oră după ce am postat mă onorează, dar pune și o presiune în plus pe mine. Sunt conștient că în primul rând a fost curiozitatea cea care a îndemnat la cumpărarea biletelor, nu că aș fi eu comediant," a subliniat polițistul.