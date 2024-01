Loredana, mărturii fără perdea! De ce a plecat din juriul de la Vocea României: Nimic nu este pentru totdeauna...

Loredana Groza, una dintre cele mai iubite voci din industria muzicală românească, a surprins publicul cu decizia sa de a părăsi juriul emisiunii "Vocea României" de la PRO TV, unde a fost prezentă timp de șapte ani. Această mișcare neașteptată a fost expusă în premieră într-un podcast susținut de Mihai Morar, oferind o perspectivă intimă asupra motivelor care au condus la această schimbare radicală.

Cu o carieră ce se întinde pe mai mult de trei decenii, Loredana a fost mereu în centrul atenției, iar piesele sale au simțit schimbarea necesară unui artist. De la pop la jazz, de la rock la folclor, artista a explorat și a transmis o gamă largă de emoții și sentimente prin muzica sa, captivând inimile publicului din România și dincolo de granițele sale.

Totuși, decizia de a părăsi "Vocea României" a fost motivată de schimbări în cadrul echipei și de o evoluție personală constantă. Loredana a menționat că plecarea producătorului Adrian Sîrbu de la PRO TV a fost un moment trist și dificil pentru ea, iar atmosfera haotică care a urmat a fost un factor decisiv în reconsiderarea rolului său în emisiune.

„Nimic nu este pentru totdeauna. Suntem într-o continuă schimbare. (…) Am avut întotdeauna parte de schimbări radicale. Făceam de 7 ani Vocea României. A fost un catalizator că Adrian Sîrbu a plecat de la Pro TV. Pentru mine a fost un moment foarte trist și greu. Creatorului i se ia creația. Mi se pare un lucru de neînțeles. Nici acum nu am înțeles de ce și cum. Toată lumea voia să o ia în toate direcțiile. (…) În ciuda acestei mișcări haotice care se crease, am zis ok, să rămânem să creăm o stabilitate. După doi ani de la chestia asta mi-am dat seama că mă învârt în cerc și că stând acolo nu evoluez. Nu mai simțeam acea energie, vibrație, dorință”, a explicat Loredana în podcast-ul lui Mihai Morar.