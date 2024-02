De 20 de ani este în atenția publicului cu bune cu rele, sute de controverse i-au traversat existența, iar două mari cumpene i-au decis-o. Unul dintre cei mai cunoscuți realizatori de radio și televiziune, Șerban Huidu, vine la Fain & Simplu cu Mihai Morar și ne spune cum a reușit să-și păstreze echilibrul după cele două cumpene din viața lui.

,,Accidentul acesta m-a învățat să vorbesc mai puțin și să ascult mai mult.”

După ce și-a pierdut funcții vitale ca mersul și vorbitul, mulți dintre prieteni, dar și capacitatea de a-și urma o mare pasiune, Șerban a luat viața de la 0. Cine este el astăzi și care sunt lucrurile neștiute din cariera lui, afli în acest podcast.

,,Așa cum am avut foarte mult noroc în viață, am avut și ghinion.”

Șerban Huidu ne dezvăluie care este marele lui regret, cât a fost noroc și cât a fost ghinion în ceea ce i s-a întâmplat, cum și-a găsit forța interioară de-a merge mai departe și care sunt cele două coincidențe pe care nu și le poate explica, oricât și-ar dori. Și, totuși, care a fost lecția fundamentală a celor două accidente care l-au făcut să spună: ,,Nu mai sunt cum eram...”?

CE AFLI DIN ACEST EPISOD:

Care este povestea neștiută a celei mai longevive emisiuni de opinie bazate pe umor din România, care anul acesta împlinește 24 de ani: ,,Cronica Cârcotașilor”.

De ce emisiunea care a vulnerabilizat politicienii și celebritățile din România a fost judecată greșit de-a lungul timpului.

Care este marele regret al lui Șerban Huidu.

Care este lecția esențială învățată în urma celor două accidente prin care a trecut.

Povești și picanterii din istoria televiziunii și radioului.

Cât de mult contează pasiunea în evoluția profesională.

Care sunt strategiile din spatele emisiunilor de succes.

Cine este cel mai bun om de radio din România, după anii `90.

De ce a ales Șerban să rămână întotdeauna adeptul simplității și cum l-a ajutat asta.

„PODCASTUL ÎMPĂCĂRII, DUPĂ 20 DE ANI. E prima noastră întâlnire față în față. Timp de 10 ani am fost cei mai mari dușmani, dar îmi dau seama acum că am fost doar cei mai buni adversari. Ne-am certat pe frecvențele radio până la isterie, dar mi-am dat seama acum că nu am fost certați niciodată. Ne-am luptat la cuțite în FM în fiecare dimineață, dar niciodată nu ne-an lovit când am fost la pământ.



Îi mulțumesc lui Șerban pentru cele 3 ore și jumătate în care vorbește asumat despre “soarta lui”. Cum poți să te împaci și să rămâi în echilibru după două accidente majore în viață? În plus, e o adevărată istorie a radioului și a televiziunii din ultimele decenii, cu detalii neștiute: de la oferta de 4 milioane de euro pe care Huidu și Găinușa au refuzat-o până la dragostea infinită pentru radio a lui Șerban: “aș munci și gratis!” Adevărul e că, în toată cariera mea, nu am întâlnit un alt om care să iubească mai cu patimă radioul decât Șerban.



Și mă bucur ca am putut avea această întâlnire deschisă, sinceră. Chiar și acum, când am încetat să ne mai luptăm și am ajuns să ne respectăm. Așa cum doar marii adversari se respectă.”, concluzionează Mihai Morar.

