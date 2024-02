Mihai Morar propune pentru această săptămână un episod special FAIN & SIMPLU , manifestul unei vieți simple, firești, dar extrem de frumoase. Este povestea unui proces de maturizare mai sincer ca oricând.

Sânziana Negru, una dintre cele mai cunoscute prezențe în mediul online din România, ne spune cum a reușit să treacă de la superficialitate și opulență la profunzime și minimalism. Pentru că această alegere i-a schimbat în mod fundamental viața, ea trăiește acum cei mai frumoși ani ai săi.



„Iubirea este ceva ce face un copil să se ducă puternic și curajos în lume, când știe că are spatele tatălui acolo. E un spate invizibil, dar e atât de puternic când e plin de iubire.”



Sânziana dezvăluie „Fain & Simplu” modul în care s-a reclădit pe sine după și-a pierdut tatăl. Cea mai dură perioadă a vieții ei s-a transformat într-un punct de cotitură al evoluției sale morale și spirituale. Când a decis să meargă la terapie, cum a ajutat-o acest lucru să-și regăsească bucuria de a trăi, liniștea, claritatea și pacea?



„UN PODCAST - EMOȚIE din primele minute până la final. Vezi acum noul episod Fain & Simplu cu Sânziana Negru așa cum nu a mai văzut-o nimeni niciodată la TV sau în online. Când viața a dărâmat-o, Sânziana a început să se ridice pe ea și, apoi, să ridice singură o casă … pentru doi. Pentru că, indiferent cat a căutat independența, “Natura ne-a lăsat să trăim în doi.” Pentru că, indiferent unde a călătorit și a trăit în alte țări din lume, viața perfectă e pe “prispa casei bunicului din Republica Moldova.” Sunt atât de încăntat de acest episod! Așa de fain a ieșit si îi mulțumesc Sânzianei că în acest an în care își dorește să apară cât mai puțin în public, a acceptat să avem acest interviu. Nu cred în influenceri, dar pe Sânziana o simt... in ceea ce postează, în ceea ce trăiește, în lacrimi și în zâmbete. Și am simțit-o autentică și în acest podcast.”, declară Mihai Morar.



CE ÎNVEȚI DIN ACEST EPISOD:



• Cum te ajută procesul terapeutic să depășești perioadele critice ale vieții și ce etape nu ar trebui să sari dacă îți dorești să găsești terapeutul potrivit nevoilor tale.

• Cum să aduci claritatea, pacea și liniștea în casa și în viața ta, prin câteva alegeri simple.

• De ce curiozitatea poate deveni elementul definitoriu al unei cariere de succes.

• Cât de mult contează puterea intenției în realizarea oricărei dorințe.

• Care sunt activitățile pe care le-am uitat și care au, cu adevărat, capacitatea să ne aducă împlinire.

• Cum să te regăsești pe tine însuți după ce ai pierdut o persoană apropiată.

• Care sunt etapele pe care Sânziana Negru le-a urmat pentru a-și construi o carieră de succes în mediul online.

• De ce împlinirea înseamnă, de fapt, să reduci din lucrurile din viața ta, ci nu să adaugi.

• Care sunt pilonii unei vieți fericite și de ce societatea ne îndepărtează uneori de lucrurile care contează.

Vizionare placuta