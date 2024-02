Andra le răspunde celor care au acuzat-o că a pierdut lupta cu kilogramele în plus: Sunt o grăsuță frumoasă...

Andra Măruță a avut o reacție neașteptată în cadrul emisiunii „Românii au talent” după ce i s-a reproșat, de nenumărate ori, că s-a îngrășat în ultima perioadă. Cu toate criticele și presiunea din mediul online, Andra a decis să își asume în mod deschis schimbările fizice și să renunțe la dietele restrictive. În timp ce mulți fani și-au exprimat dezamăgirea față de schimbările fizice ale artistei, aceasta a fost încrezătoare și fermă în declarațiile sale, afirmând că se simte bine așa cum este și că nu mai dorește să facă eforturi pentru a se încadra în tiparele impuse de societate în ceea ce privește aspectul fizic.

Mai mult, Andra a ales să se concentreze pe lucrurile care contează cu adevărat în viața sa. Într-o perioadă în care multe femei resimt presiunea de a avea o siluetă perfectă, artista a ales să își concentreze energia asupra lucrurilor care contează cu adevărat pentru ea. Deși a recunoscut că a luat câteva kilograme în plus în timpul pandemiei, Andra nu își mai face griji și este hotărâtă să se simtă bine în propria piele, fără să își impună standarde nerealiste.

,,Eu în pandemie am mâncat foarte mult. Cumva, am simțit că e meritul meu, după 20 de ani de carieră, să mănânc ce vreau eu, fără niciun fel de restricție. Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70 de kilograme, iar la un moment dat am simțit să fac lucrul acesta. Iar acum am 64, am 63,5 de fapt. Sper să fie tot în scădere și să ajung la kilogramele dorite”, a spus Andra în urmă cu ceva timp.