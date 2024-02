Mellina se confruntă cu probleme grave de sănătate! Diagnosticul este incert, iar artista s-a apucat de terapie

Mellina, cunoscuta cântăreață și fostă concurentă la emisiunile "Bravo, ai Stil" și "Survivor România", se confruntă cu o serie de probleme serioase de sănătate, dezvăluind drama prin care trece și eforturile sale de a face față situației dificile. La vârsta de 37 de ani, artista a fost nevoită să se adreseze mai multor medici în căutarea unui diagnostic precis.

După luni de simptome insuportabile, multiple vizite la doctori și o serie de analize și RMN-uri, Mellina a primit un diagnostic vag - o inflamație pelviană. Această incertitudine i-a provocat anxietate puternică, determinând-o să apeleze și la terapie pentru a face față emoțiilor din această perioadă de coșmar. Ea a împărtășit această experiență dureroasă cu fanii săi, vorbind deschis despre lupta sa în ceea ce privește aflarea unui diagnostic precis. În ciuda incertitudinii, artista este hotărâtă să caute un tratament adecvat și a început deja terapia.

Pe rețelele de socializare, Mellina a dezvăluit că investigațiile continuă, iar ea este determinată să afle exact ce o afectează. Recomandând și altora să apeleze la terapie și meditație pentru a face față anxietății, cântăreața încearcă să găsească un echilibru între lupta sa fizică și cea emoțională.

Mellina a primit un disagnostic incert - inflamație pelvină. Surprizător pentru ea, multe dintre urmăritoarele sale se confruntă cu aceleași simptome pe care ea le-a descris că le-ar avea în această perioadă.

„Ca idee, am o inflamație pelviană, încă suntem în investigații, mă simt mult mai bine, mi-am schimbat tratamentul. Încă vrem să vedem ce am, o să am un RMN cu protocol de endometrioză, foarte mulți mi-au scris de chestia asta și deja era luat în calcul și eu cred că o să fie ok. Mi s-a spus foarte clar că nu este nimic grav, că într-adevăr simptomatologia este oribilă și că mulți oameni au aceste simptome, că este un tratament de lungă durată dar că nu este nimic grav. Nu se moare din asta, toți mi-au zis să mă calmez și m-am mai liniștit”, mai povestește artista.