Horia Brenciu, un romantic desăvârșit! Gestul emoționant făcut pentru soția sa de Valentine's Day

În seara de Valentine's Day, Horia Brenciu, unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști din România, i-a oferit o surpriză emoționantă soției sale, Alice, direct de pe scenă. Cu ocazia concertului său într-un loc extrem de cunoscut din Capitală, artistul a marcat nu doar Ziua Îndrăgostiților, ci și cei 10 ani de relație alături de partenera sa de viață.

Horia Brenciu este cunoscut nu doar pentru talentul său muzical, ci și pentru natura sa romantică și gesturile pline de sensibilitate. De-a lungul anilor, el a demonstrat că iubirea și aprecierea pentru partenera sa nu sunt doar cuvinte, ci acțiuni sincere. Concertul susținut de Horia Brenciu în seara de Valentine's Day a fost cu siguranță un moment special pentru toți cei prezenți, dar mai ales pentru Alice, soția artistului. Într-un gest care a adus lacrimi de emoție în ochii publicului, Horia a coborât de pe scenă și i-a înmânat soției sale un buchet de trandafiri, simbol al dragostei și al frumuseții relației lor.

Reacția publicului nu a întârziat să apară, iar aplauzele și felicitările au încărcat atmosfera cu căldură și admirație pentru cei doi îndrăgostiți. Gestul lui Horia Brenciu nu a fost doar o manifestare publică de afecțiune, ci și o confirmare a profunzimii legăturii lor și a recunoștinței pentru cei zece ani minunați petrecuți împreună.

''Povestea mea cu Alice are nevoie de o carte, dar o s-o exprim într-un sinopsis. Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat.'', a mărturisit, recent, Horia Brenciu, potrivit spynews.ro.