NOUTĂȚI ÎN APLICAȚIA FOCUS SAT: SERIALELE C.A.U.G.H.T. ȘI NOAPTE ÎN PARADIS, ALĂTURI DE ZECI DE DOCUMENTARE LOVE NATURE VOD

Într-un continuu proces de înnoire și diversificare a conținutului VOD, aplicația Focus Sat lansează serialul de comedie „C.A.U.G.H.T.” (2023) și serialul dramă distopic „Noapte în paradis” („Nachts im Paradies”/„Night in Paradise”, 2024). Cel dintâi are premiera în data de 26 februarie, iar al doilea în 25 martie, ambele fiind disponibile integral în aplicație chiar din ziua lansării.

Serialul australian „C.A.U.G.H.T.” are 6 episoade și explorează teme ca identitatea, faima și absurditatea epocii actuale când chiar și fapte și situații absurde pot deveni virale și pot ajunge să capete o însemnătate uriașă. O parodiere a puterii, politicii și social media, noul serial anunță o distribuție impresionantă: Sean Penn („Milk – Prețul curajului”, „Misterele fluviului”, care este și producător executiv), Susan Sarandon („Thelma și Louise”, „Ray Donovan”), Matthew Fox („LOST: Naufragiații”), Travis Fimmel („Vikingii”, „Crescuți de lupi”), Ben O’Toole („Pirații din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar”) și Tuppence Middleton („Downton Abbey: O nouă eră”), printre alții. Sinopsis: după ce ministrul australian al apărării trimite un „dosar secret” prințesei din Behati-Prinsloo (o mică națiune insulară fictivă numită după un model namibian din viața reală), el trimite patru soldați australieni – Rowdy Gaines (Ben O’Toole), Dylan Fox (Kick Gurry), Albhanis Mouawad (Lincoln Younes) și Phil Choi (Alexander England) – în țara sfâșiată de război într-o misiune pentru a recupera dosarul. La fața locului aceștia sunt luați drept americani și capturați de rebeli. Pentru a nu fi omorâți rapid ostaticii bat palma cu răpitorii și fac un material video care devine viral. Această „echipă de șoc” va da apoi constant rateuri, în ciuda celor mai bune intenții, spre deliciul privitorilor.

„Noapte în paradis” este o producție germană care spune o poveste cu accente dramatice și distopice în 6 episoade, inspirată de romanul grafic cu același nume scris de Frank Schmolke. Sinopsis: șoferul de taxi Vincent (Jürgen Vogel) trăiește o viață în derivă: taximetria este pe cale de dispariție, iar fiica lui, Joni (Lea Drinda), îl consideră un străin. Dar o noapte fatidică schimbă totul: tatăl și fiica se intersectează, iar cei doi decid să-și ia viețile în propriile mâini. Subteranele societății, nedreptatea socială, violența sexuală și singurătatea sunt câteva dintre temele poveștii intense, care se remarcă prin estetica noir și coloana sonoră cu accente tehno. În spatele producției stau Heinrich Ambrosch și Moritz Polter, care au produs împreună serialul „Freud” (2020).

În biblioteca VOD din aplicația Focus Sat sunt disponibile producții de o mare diversitate tematică precum: „Plânsul pădurii” (Crying Forest) și „Sanctuarul” (Sanctuary) – din genul horror; „Polițiști fără frontiere” (Crossing Lines) și „Soarele de la miezul nopții” (Midnight Sun) din genul polițist de investigatie; „Fără nicio pată” (Spotless) și „Carlos” din genul crime; „Stagiarii” (Hippocrate, The Interns) și „În mijlocul furtunii” (Ride Upon The Storm) din genul dramă și „Brigada” (B.R.I) reprezentat al genului polițist de super-acțiune.

Pentru iubitorii de documentare, recent lansata secțiune VOD Love Nature din Focus Sat app pune la dispoziție zeci de tiluri, dintre care „Apele Africii”, „Fauna din adâncuri”, „Ținutul creaturilor ciudate”, „Câini cu meserii extraordinare”, „Secrete arctice”, „Marea poveste a elefanților”, „Anotimpurile sălbatice ale Americii”. De la viețuitoarele care trăiesc în apele impresionante ale Africii, privitorii pot călători în colțuri îndepărtate ale planetei pentru a descoperi secretele oceanului sau pot merge în îndepărtatele peisaje nordice în timpul împrimăvărării arctice, pot face cunoștință cu animale inedite care trăiesc doar pe insula Madagascar, pot străbate continentul african pentru a cunoaște cele mai inteligente animale din lume, pot urmări poveștile a trei elefanți din ecosisteme africane diferite sau pot călători prin America pentru a vedea cum fiecare anotimp își schimbă peisajul.

Tot în Focus Sat app, în secțiunea AMC din biblioteca VOD, din 27 februarie va putea fi urmărit noul serial din universul blockbuster The Walking Dead, numit „The Walking Dead: The Ones Who Live”, o poveste de dragoste epică a două personaje care trăiesc într-o lume aflată în continuă transformare. Rick și Michonne sunt aruncați într-o lume măcinată de un război împotriva morților și, în cele din urmă, de un război împotriva celor vii.

În primele 7 zile de testare gratuită a aplicației Focus Sat utilizatorii au acces nelimintat la canalele TV live și la toate bibliotecile VOD disponibile. Pentru Biblioteca VOD Focus Sat TV există opțiunea de descărcare pe mobil sau pe tabletă a oricărui film sau serial care poate fi vizionat offline de oriunde, ori de câte ori se dorește.

Despre Focus Sat

Focus Sat a fost lansat în 2004 fiind primul furnizor de servicii de televiziune digitală prin satelit din România. Focus Sat oferă servicii de televiziune care răspund obiceiurilor de consum actuale de tip TV Everywhere. Aplicația Focus Sat, o platformă versatilă de televiziune online care poate fi accesată de pe orice ecran smart, oricând, de oriunde de pe teritoriul Uniunii Europene, permite vizionarea programelor TV în regim live sau interactiv de tip replay, restart, în același timp oferind mii de ore de conținut video on demand premium. Focus Sat este o marcă înregistrată Canal+ Group, un jucător de top la nivel mondial în domeniul producției de conținut premium, al furnizării și distribuției de servicii de televiziune de tip pay TV. În urma achizițiilor M7 Group și SPI International, Canal+ Group a investit strategic în platformele MultiChoice, Viu și Viaplay demonstrând capacitatea de a identifica și valorifica oportunități promițătoare în toate zonele sale geografice. Cu peste 25 de milioane de abonați în 50 de țări, Canal+ Group și-a dezvoltat o prezență puternică în regiunile cu potențial ridicat de creștere din Asia și Africa, întărindu-și totodată poziția în Europa, pe lângă Canal+ Franța, Canal+ Suisse și Canal+ Polonia, adăugând-se și brandurile M7 Group: HD Austria (în prezent Canal+ Austria), Canal Digitaal și Online.nl în Țările de Jos, TV Vlaanderen și TeleSat în Belgia, M7 Deutschland în Germania, Skylink și FreeSAT în Republica Cehă și Republica Slovacă, Focus Sat în România și Direct One în Ungaria.

