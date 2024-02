Adevăratul motiv pentru care Mioara și Petre Roman au ajuns la divorț: A fost o foarte mare dragoste

Mioara Roman, o figură marcantă în peisajul politic și social al României, s-a stins din viață astăzi, pe 23 februarie, la vârsta de 83 de ani. Cunoscută pentru rolul său ca jurnalist de radio, traducătoare și profesoară de Limbă și Civilizația Arabă, viața sa personală, marcată de căsnicii și divorțuri tumultuoase, a fost adesea subiectul speculațiilor și interesului public.

Născută Mioara Iuga, ea a fost căsătorită pentru prima dată cu Iosif Zilahy, căsătorie care s-a încheiat printr-un divorț după 12 ani. Destinul a adus-o în calea lui Petre Roman, fostul premier al României, cu care a trăit o căsnicie care a durat trei decenii, din 1977 până în 2007. Din acest mariaj s-a născut cea de-a doua fiică a Mioarei Roman, Oana.

Despre căsnicia cu Petre Roman, Mioara Roman a mărturisit într-un interviu că a fost o "foarte mare dragoste", descriind-o ca pe "adevărata iubire a vieții mele". Cu toate acestea, căsnicia lor a fost marcată de provocări și presiuni, iar în cele din urmă au ajuns la divorț în 2007.

A fost o foarte mare dragoste. Ade­vă­rata iubire a vieţii mele. Iubirea de la 30 de ani, pasională, dar şi matură, şi profundă. Petre era încă foarte optimist, eu alunecasem un pic pe panta neîncrederii în căsnicie. Competitiv cum e, Petre a fost foarte impresionat de statura mea profesională, am fost pentru el ca un trofeu. Nu ştiu cât de îndrăgostit de mine a fost la început. Dar ştiu că în anii care au urmat s-a îndrăgostit de mine cu adevărat”.

Petre Roman s-a căsătorit ulterior cu cântăreața de muzică ușoară Silvia Chifiriuc, iar relația lor a fost adesea privită ca unul dintre motivele divorțului de Mioara Roman. Cu toate acestea, în declarații publice, Mioara Roman a subliniat că despărțirea lor a fost motivată de presiunile și dificultățile vieții publice, mai degrabă decât de o altă relație.

„Într-un fel, cum e viața, mi-am pierdut mințile. M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”, a declarat Petre Roman în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.