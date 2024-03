Antonia și Alex Velea, investiție de lux la malul mării! Unde se vor muta cei doi: Mi-am îndeplinit un vis...

Antonia și Alex Velea, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, au făcut o nouă investiție care a captat atenția publicului. Cântăreața a dezvăluit recent că ea și partenerul său de viață și-au achiziționat un apartament la malul mării, într-un complex rezidențial din stațiunea Mamaia. Acest pas reprezintă o extensie a confortului lor, iar printre vecinii de la malul mării se numără și alte vedete precum Inna, Selly și Codin Maticiuc.

Deși Antonia și Alex Velea au preferat să își păstreze viața personală departe de ochii curioșilor, de această dată, artista a decis să împărtășească publicului detalii despre această investiție specială. Despre apartamentul situat într-un complex rezidențial de lux din Mamaia, Antonia a mărturisit că este un vis împlinit. Situat în complexul rezidențial Marina Tower din Mamaia, noua locuință a fost aleasă cu grijă, iar Antonia a mărturisit că se bucură să aibă vecini alte vedete autohtone.

Despre noul lor cămin la malul mării, Antonia nu a oferit detalii suplimentare, însă vloggerul Selly a dezvăluit că acesta reprezintă prima sa proprietate imobiliară. Cu toate acestea, el a menționat că momentan va continua să locuiască cu chirie în București, dar este încântat de investiția făcută pe litoralul românesc.

„Încă locuiesc unde locuiam cu chirie și sunt foarte mulțumit, însă am cumpărat un apartament ca o investiție. Încă nu m-am decis care să fie destinația. Dacă să-l țin pentru mine sau dacă să-l dau în regim hotelier, însă nu o să fie apartamentul în care o să locuiesc, pentru că eu locuiesc în București, dar eu consider că am făcut o investiție foarte bună și sunt foarte happy pentru că, în sfârșit, mi-am cumpărat prima mea proprietate”, a mărturisit Selly într-un interviu pentru Antena Stars.