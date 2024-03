Gestul emoționant făcut de Cillian Murphy pentru soția sa, după câștigarea Oscarului: Vă iubesc atât de mult...

Cillian Murphy, actorul irlandez cunoscut pentru rolurile sale profunde și captivante, a fost în centrul atenției la cea de-a 96-a ediție a premiilor Oscar, unde a câștigat prestigiosul trofeu pentru „cel mai bun actor”. Cu toate acestea, momentul său emoționant nu a fost doar un triumf personal, ci și o dovadă profundă a afecțiunii pe care i-o poartă soției sale.

Murphy, în vârstă de 47 de ani și originar din Cork, Irlanda, a fost însoțit de Yvonne McGuinness, în vârstă de 51 de ani, partenera sa de peste trei decenii. Cuplul, care se cunoaște încă din anii '90 și s-a căsătorit în 2004, a fost o prezență puternică la evenimentul strălucitor din Los Angeles.

După ce filmul „Oppenheimer” a cucerit șapte premii Oscar, inclusiv cel pentru cel mai bun actor acordat lui Murphy pentru rolul lui J. Robert Oppenheimer, momentul culminant al serii a venit când actorul și-a ridicat trofeul. Într-o demonstrație de afecțiune și recunoștință, actorul irlandez s-a întors către Yvonne și a sărutat-o tandru. Într-un discurs emoționant, actorul i-a mulțumit soției sale pentru tot sprijinul necondiționat acordat, numind-o „partenera sa în viață și în artă”.

În ciuda ascensiunii sale în lumea filmului și a faimei mondiale, Cillian Murphy a reușit să mențină o viață de familie discretă. El a mărturisit că sprijinul și prezența partenerei sale de viață a fost esențială în procesul său de adaptare în lumea agitată a Hollywood-ului.

„Este important să ai o bază cu adevărat sigură și solidă. Trebuie să ai acel loc sigur. Eu cu siguranță am. (…) A fost crucial, sincer. Nu cred că aș fi putut face niciunul dintre lucrurile despre care am vorbit fără să susținerea soției. A fost cel mai important lucru pentru mine, să am acești copii și să-i cresc”, a menționat actorul, acum ceva timp.