În PREMIERĂ, Theo Rose și Anghel Damian vin împreună, la primul podcast, și au ales ca acesta să fie Fain & Simplu. Super cuplul care a fermecat România își dezvăluie cele mai intime momente în fața lui Mihai Morar. Theo Rose și Anghel Damian vorbesc deschis despre provocările prin care trec două vedete devenite părinți.

Theo & Damian ne arată că atunci când sufletul îți arată calea, e crucial să nu deviezi de la drum. Descoperă povestea celor doi artiști care au avut curajul de a-și crea o iubire-liniște, indiferent de haosul din exterior. Pentru că, într-adevăr, iubirea are forța de a alchimiza două lumi și cariere atât de diferite și de a le aduce împreună, într-o singură familie. Câți copii își doresc în viitor și care sunt valorile îi ghidează în viața de familie, afli într-un nou episod Fain & Simplu, cu Mihai Morar.



FAMILIA THEO ROSE & ANGHEL DAMIAN: „VOM FI CINCI. NOI DOI ȘI 3 COPII.” | Fain & Simplu Podcast 185

05:02 – PREMIERĂ: ‚e prima dată!’

10:17 – La ce a trebuit să renunțe Anghel pentru familie?

20:01 – Momentele care i-au adus la punctul de rupere

29:18 – Magia neștiută a platourilor de filmare

32:48 – Cu ce a cucerit-o Anghel pe Theo?

41:55 – Întâmplarea care i-a schimbat viața lui Anghel la 9 ani

44:40 – Cum i-a afectat valul de hate din presă

54:12 – Tu o știi pe Theo la 13 ani pe scenă?

1:00:35 – Ponturi pentru scenă de la Theo Rose

1:07:42 – Nu ai succes. Ești criticat. Renunți?

1:19:26 – One man show Anghel: ‚l-am facut pe tata să demisioneze’

1:21:41 – Anghel: consilierul ministrului culturii la 24 de ani!

1:26:33 – Cât de greu ajungi să scrii un serial de succes?

1:35:21 – Cum a gândit Anghel rolul lui Theo în Clanul

1:40:34 – Theo Rose despre Clanul: ‚m-am simțit foarte vinovată!’

1:46:45 – Compromisul lui Theo

1:50:57 – Theo, de unde vine anxietatea ta?

1:57:24 – Ești artist? Ascultă neapărat asta!

2:05:06 – Câți copii vor avea împreună? ‚Anghel vrea ...’

2:13:54 – SURPRIZĂ: cine e mai afectuos în cuplu

2:20:14 – Anghel: ‚Mama nu s-a uitat la Clanul’

2:23:25 – Cărțile recomandate de Theo & Anghel

