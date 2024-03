Ibrahim Ibu, despre motivul pentru care nu a divorțat încă de Raluca Pastramă, deși ea are un alt iubit: Știam de mult...

După ce presa a relatat că Raluca Pastramă, fostă soție a lui Ibrahim Ibru, își refăcuse viața alături de un nou partener, acesta a făcut primele declarații privind situația lor. Se pare că, deși separați încă din anul precedent, cei doi nu au finalizat procesul de divorț, iar motivul invocat este lipsa de timp.

Cuplul, care a fost în centrul atenției datorită unei căsnicii care părea fericită și solidă, a ajuns în atenția publicului odată cu anunțul despărțirii lor în decembrie 2023. Totuși, deși separați de ceva timp, actele oficiale pentru divorț nu au fost încă semnate.

Într-un interviu acordat pentru Cancan, Ibrahim Ibru a clarificat situația actuală.

"Încă nu am depus actele de divorț. Când se va produce nu știm exact, dar până acum am fost foarte ocupat, iar în puținul timp liber pe care îl am preferam să-l petrec cu fetița!", a explicat el, pentru sursa citată mai sus.