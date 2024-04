Rusalina este genul de artist pentru care reinventarea nu reprezinta un subiect tabu. Mai mult decât atât, pe lângă activitatea muzicală, tânăra de 32 ani, are și "job-ul cu normă întreagă", cum îi place să spună în glumă, pentru fetița ei de 4 ani, Ilinca.

Artista, originară din Arad, a început să cocheteze cu muzica încă de la vârsta de 3 ani

"Îmi aduc aminte că, pe la 3 ani, îmi puneam casete la combina muzicală, lângă care stăteam, cu orele, întinsă pe covor, imaginându-mi că sunt și eu pe o scenă. Primul microfon de jucărie l-am primit de la fratele meu mai mare, cu care mergeam în curtea blocului și îmi obligam, la propriu, vecinii să asiste la așa închipuitul concert al meu.", spune Rusalina.

Și pentru că muzica deja își făcea simțită prezența în sufletul Rusalinei, aceasta și-a rugat și convins părinții să o trimită la un liceu de arte, dar și să participe la "Ploaia de stele", celebra emisiune de tinere talente.

Prima dezamăgire a făcut-o să persevereze, în niciun caz să lase armele jos de la lupta pentru o carieră muzicală!

"Mi-am dorit să merg la Liceul de Arte 'Sabin Drăgoi' din Arad, iar la vârsta de 10 ani mi-am convins părinții că drumul meu este în muzică. Tot atunci, în urma participării la preselecția emisiunii “Ploaia de Stele”, mi-am pârât părinții că nu m-au lăsat să cânt. Nu am trecut preselecția, deoarece eram sub media de vârsta, dar mama mea a primit sfatul de a mă îndruma spre muzica. A fost un fel de ziua 0, pentru că, în anul următor, am fost înscrisă la Liceul de Arte, la secția Violă, Palatul Copiilor - secția Canto, muzică ușoară, dar și la Școala Populară de Arte - secția Canto; muzică ușoară.

A studiat la instrumente precum viola, pianul și chitara. În paralel, facea canto muzică ușoară și cato clasic, iar la 11 ani a avut prima ei cântare pe scenă

"La 11 ani, am avut primul contact cu scena, în cadrul unui concurs pentru copii, și țin mine că am fost foarte dezamagită, pentru că trecuseră prea repede cele 3/4 minute de stat în fața publicului. Din acel moment, au urmat multe alte concursuri pentru copii, unde am luat diferite premii. La 15 ani, împreună cu Florin Mariș, pe o piesă scrisă de Cristan Faur, am luat locul 3 la festivalul de la Mamaia, locul 1 fiind ocupat de Luminița Anghel, iar locul 2 de Bodo - Proconsul. Primul videoclip l-am filmat la vârsta de14 ani.", continuă să ne povestească Rusalina.

Pentru a se perfecționa vocal și artistic, artista a urmat, timp de un an de zile, canto clasic la Conservator, în Timișoara, însă a trebuit să renunțe pentru a urma o carieră muzicală în București

"Am făcut un an de Conservator, “Canto Classic”, în Timișoara, însă, după un an, am renunțat pentru a mă muta la București. Am semnat, atunci, cu Mediapro, alaturi de care am scos 2 piese, “ Heart for a ride” si “Give me”.

Rusalina a lucrat în televiziune, o perioadă scurtă de timp, apoi în producție cinematografică, după care s-a reîntors la prima ei mare iubire, muzica

In 2017, artista a cunoscut succesul internațional, iar timp de 2 săptămâni, aceasta și-a promovat muzica în Pakistan, la radio, televiziuni, dar și în cadrul unui eveniment din Karachi. Un an mai târziu, pentru o perioadă de câteva luni, Rusalina a locuit în Doha.

"În 2018, am locuit 3 luni în Doha, unde am prezentat și am cântat în cadrul unui circ.", completează Rusalina.

Pe lângă toate aceste activităti, deloc puține la număr sau ca și consistență, Rusalina a absolvit Facultatea de Economie, încă masterandă. Aceasta a cochetat și cu activitatea de antreprenor, lucru care i-a dat mult prea mari bătăi de cap, pentru care a renunțat și mers doar în direcția muzicală.

Și, dacă v-a surprins plăcut povestea Rusalinei, vă mai spunem că o să auziți ceva fresh din partea ei. Artista și-a dorit să lanseze "Besame", piesă latino cu vibe exotic și dansant, pentru care a ales să lucreze cu Edward Sanda, binecunoscutul artist si producător muzical de la noi, autorul a zeci de hituri pe care le auzi atât la radio, cât și virale pe social media.

