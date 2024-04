Catinca, cuvinte dure și reproșuri la adresa lui Petre Roman, la o lună de la moartea Mioarei Roman

La peste o lună de la înmormântarea Mioarei Roman, Catinca a hotărât să spună lucrurilor pe nume, dezvăluind detaliile tulburătoare despre comportamentul tatălui său vitreg, Petre Roman. Gestul acestuia la priveghiul mamei sale a fost unul făcut din pură obligație, conform mărturisirilor făcute de Catinca într-o emisiune de televiziune.

„Eu nu mai sunt supărată pe el de mult. Ok, nu ai simțit să vii, nu veni. Dar să vii efectiv și s-o faci ca pe o obligație…A făcut-o pentru public. Nu am înțeles niciodată ce l-a deranjat pe el așa de tare de a rupt complet legătura cu noi. În continuare pentru mine este un mister…

Eram acolo când a venit la priveghi. Nu a salutat pe nimeni, cred că pe Oana, nici nu mai știu. A fost atât de rapid, eu nu cred că a stat nici 10 minute cât a scris presa. A fost ceva gen: a intrat, pac, și a ieșit! El pleca a doua zi, nu a venit în țară pentru asta”, a spus Catinca Roman.