Călătorii în adâncul sufletului - EMAA și noul său album - f r a t e l e. a b i s

EMAA este o artistă care își ademenește ascultătorii într-un univers unic cu ajutorul vocii ei pătrunzătoare. Într-o lume divizată de genuri muzicale, EMAA reușește să fie relevantă atât în mainstream, cât și în underground. Colaborările ei alături de Deliric & Silent Strike au pus-o pe harta fanilor hip-hop, în timp ce lansări precum "Sufletul Imun" și "Zburătorul" s-au bucurat de susținerea radiourilor naționale și locale. Vocea specială a artistei i-a adus colaborări cu cei mai apreciați artiști din țară, precum Carla's Dreams și The Motans, piese care au petrecut multiple săptămâni în fruntea topurilor radio. În 2023, EMAA a lansat piesele ,,Poartă-mă" și ,,Razna", care au ajuns să fie foarte îndrăgite de fanii artistei, dar și de radiouri. În plus, EMAA a colaborat cu HBO Max pentru coloana sonoră a serialului "Spy/Master", cu piesa "Free man falling", cu Macanache pentru piesa ,,Cât mai lejer", care a stat 11 săptămâni în Top 10 Media Forest, ajungând până pe locul #1, și cu The Motans pentru piesa ,,La ce te gândești", foarte bine primită de fanii artiștilor. Ultima sa colaborare alături de Mario Fresh pentru piesa ,,În alte vieți" este deja în Top 10 Media Forest. Citește și: Amna, de la durere la încredere în sine. Artista, lecții din postura de mamă singură: Nu se dezvoltă nimeni în stare de confort

