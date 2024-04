Zbor înalt: îmbrățișând eliberarea cu Butterfly, noua piesă Will Armex

"Butterfly" este un imn electrifiant de pop-dance care îți va elibera sufletul pe ringul de dans.

Cu bătăi electronice pulsante și melodii molipsitoare, Will Armex oferă o călătorie euforică prin sintetizatoare strălucitoare și ritmuri incitante. Sound-ul său captivează ascultătorii cu fiecare notă. Această piesă este o celebrare a libertății și a exprimării de sine, determinându-te să-ți deschizi aripile și să zbori în noapte.

Piesa a fost scrisă de Will Armex, care s-a ocupat și de partea de mixaj/inginerie de sunet, alături de Grachov Sergiy.

Will Armex este un artist, producător și DJ ucrainean. Piesele sale sunt în heavy rotation pe toate posturile de radio de top din CIS și de asemenea, la TV. Una dintre cele mai mari realizări ale sale este piesa "You and I", care este o colaborare cu fiica sa și prezintă un mare interes pentru China. În plus, cântecul a fost în topurile Shazam în peste 10 țări. "You and I" are 528K de videoclipuri pe TikTok și 78K videoclipuri pe YouTube Shorts. Cântecul a ajuns pe #1 în topul popular al Ucrainei NRJ Top 30 și a petrecut 27 săptămâni în top. De asemenea, a fost pe locul 1 pentru mai bine de 3 luni în Ukraine KISS FM Top 40 și a petrecut mai mult de 30 de săptămâni în clasament. Clasamentul anual, Top 100 de la KISS FM Ukraine a integrat piesa "You and I" pe locul 5 și a fost nominalizată ca piesa anului la PREMIILE KISS FM DANCE 2020. În 2023, artistul a lansat mai multe piese, printre care și "Move and Dance", "Hands Away", "Love Is Over" și "Lika Style".