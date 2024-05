Actrița Nouria Nouri, nominalizată la premiul pentru Cel mai bun proiect artistic dedicat copiilor la Gala Top Child Performance

Gala va avea loc pe 11 mai la București, la Amfiteatrul ICHB.

Nouria Nouri a început să predea cursuri de arta actorului în urma absolvirii Liceului Pedagogic și a UNATC I.L. Caragiale București, secția actorie. Proiectul Kids Art Theatre a apărut ca o consecință firească a studiilor sale și a dragostei sale pentru lucrul cu copiii. Până la acest moment, la cursurile de actorie susținute de Nouria au trecut peste 500 de copii, atât din București și Ploiești, cât și din alte orașe ale țării și din străinătate, fiindcă actrița susține cursuri de actorie individuale și online, pentru copiii din diaspora.

“Această nominalizare vine ca o recunoaștere a muncii mele dedicate copiilor, în ultimii 20 de ani. Chiar anul viitor împlinesc acești ani în care am făcut emisiuni pentru și cu copii, am jucat în spectacole pentru copii în țară și în afara ei, am regizat un spectacol pentru copii, organizez tabere de creație în fiecare an și am făcut cursuri de actorie cu sute de cursanți. Momentul din Gală va fi cu atât mai emoționant, cu cât în acea zi este și ziua mamei mele, dar ea nu va putea fi prezentă, locuind în altă țară. Oricum, dacă voi câștiga, premiul i-l voi dedica ei și celor care m-au susținut mereu: copiii mei, logodnicul meu și copiii de la cursuri împreună cu părinții lor care vor fi prezenți în sală”, a declarat actrița Nouria Nouri

Gala Top Child & Young Performance decerneaza premii pentru industria creativă pentru copii și tineret, organizații, proiecte și personalități care susțin domeniile creative, educația, valorile, proiectele în România.

Premiile sunt acordate pentru 40 de categorii din industria creativa pentru copii, tinere talente și personalități care susțin industriile creative din domenii precum :fashion, publicitate, media, cultură, artă, frumusețe și talente, avand ca scop dezvoltarea de segmente diverse din domenii creative!

Toți cei nominalizați de public fac parte din echipe diverse, din toată țara sau din afara ei, profesori, artiști, modele, talente, grupuri, emisiuni, reviste, spectacole etc. Astfel se doreste certificreaa muncii anuale a copiilor, tinerilor și a industriei creative.

Vizionare placuta