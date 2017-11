Autoarea cartii „Conjugat la feminin” este un exemplu de femeie moderna. A ales de foarte tanara calea antreprenoriatului si recunoaste ca fara oamenii dragi din jurul sau, care ii infrumuseteaza viata, nu ar fi putut ajunge la rezultatele de care se bucura astăzi. Astazi ne vorbeste despre femeia Simona Musca si de trucurile ei de beauty la care apeleaza pentru a se mentine tanara si frumoasa.

1. Esti dependenta de un anumit produs de frumusete? Daca da, care ar fi acela?

Nu as numi-o dependenta, insa nu imi pot incepe si nici sfarsi o zi fara parfum, iar de obicei nu folosesc un singur parfum, ci combin mireasma a doua sau trei arome de parfum sau de esente de parfum.

2. Ce nu iti lipseste niciodata din geanta?

Servetele umede, servetele uscate, guma de mestecat, un parfum, un gloss, crema pentru maini.

3. Care este cea mai importanta lectie de frumusete primita pana acum?

Mie imi place sa spun ca “tocurile te ridica, cultura te inalta”.

4. Ai tinut vreodata o dieta? Daca da, care a dat cele mai bune rezultate?

Cred ca este foarte important sa acord atentie alimentatiei si sa nu sar peste mese (incerc, pe cat posibil sa pastrez aceleasi ore pentru mancat), nici sa fac excese. Din acest motiv, am de 4 ani un consultant in alimentatie care se ocupa de dieta mea personalizata saptamanala. Se intampla intr-adevar ca greutatea mea sa fluctueze, iar in acest caz, nutritionistul intervine asupra dietei, care contine 3 mese principale si 2 gustari.