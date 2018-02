Lavinia e o aparitie delicata. Are un soi de fragilitate. Un fel de feminitate decisiva. Ceva ce a reusit prin zambet sa-l cucereasca pe poate cel mai greu de cucerit barbat cu care Romania se profileaza in spatiul public. Deci, Lavinia, proaspat sotie a lui Stefan Banica, raspunzand catorva intrebari decisive.

Cum arata o zi dintre ale tale, Lavinia?

In aceasta perioada petrec foarte mult timp in studio, deoarece muzica este prioritatea mea. Cand nu sunt in studio, la shooting-uri sau filmari, imi place sa imi petrec timpul alaturi de cei dragi.

In ce perioada a vietii tale esti?

Sunt intr-o perioada foarte frumoasa, in care viata personala si cea profesionala se imbina foarte bine. Este perfect atunci cand ai parte de sustinere si intelegere in cuplu, iar focusul meu este pe muzica si pe toate surprizele pe care le pregatesc fanilor.

Fericirea inseamna pentru mine liniste. Si sunt fericita atunci cand toti oamenii pe care ii iubesc sunt sanatosi.

Tu ai parut mereu un om fericit. Nefericita cand ai fost Lavinia?

Ma feresc de nefericiri si de oameni care ar putea sa aduca asta in viata mea. Fiecare om trece prin perioade mai dificile, dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne definim acea perioada ca una nefericita. Viata e plina de lectii.

Ce-ti doresti?

Imi doresc sanatate, pentru ca totul in jurul meu se indreapta in directia buna, si as vrea sa nu se schimbe nimic.