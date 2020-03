Caria dinților de lapte: de ce apare și ce este de făcut?

Dacă vom încerca să aflăm care sunt cauzele cariilor dinților de lapte, adesea găsim incriminată igiena dentară deficitară. Însă sunt părinți care respectă cu rigurozitate regulile de igienă pentru copii, curăță gingiile micuților chiar înainte de apariția primilor dinți, îi periază dimineața și seara și totuși, caria apare. Care este explicația?

Deși am mai abordat tema cariei dentare în trecut, citesc tot mai des pe forumuri și comunități postări ale mămicilor care se plâng de apariția cariilor dentare la sugari cu vârste chiar și de un an, deși regulile de igienă dentară au fost respectate. Tocmai de aceea am hotărât să redeschid acest subiect.

Care sunt cauzele apariției cariei dentare?

Sigur că igiena deficitară duce la apariția cariilor. Medicii recomandă să începem igiena orală a bebelușului înainte de apariția primilor dinți, când se curată gurița și gingiile. Periajul va fi început odată cu apariția primului dinte, cu apă sau pastă de dinți adaptată vârstei. Igiena orală se va realiza dimineața și seara, chiar și după mesele principale ale copilului.

Pasta de dinți – cu sau fără fluor?

Cel mai bine este să cereți părerea medicului pedodont. Dacă consideră că este cazul, pasta de dinți cu fluor adaptată vârstei poate fi de mare ajutor când există risc de cariere sau demineralizare, în ciuda respectării măsurilor de igienă dentară pentru sugar.

Există însă și alte cauza ale apariției cariilor dinților de lapte, de aceea mămicile care respectă cu rigurozitate igiena orală a bebelușilor acuză că aceste carii tot apar.

Formarea dinților de lapte începe încă din viața intrauterină. De aceea, carențele nutriționale ale gravidei pot crește riscul de cariere a dinților de lapte la copil.

Alte cauza ale cariilor dinților de lapte:

- Suptul degetului. În general, acest obicei este legat de alinare și atașament, dar sunt copii care au acest gest determinat genetic (uneori poate fi observat copilul cu degetul în gură încă din viața intrauterină, la ecografiile de control ale gravidei);

- Tulburările de ocluzie și dormitul cu gură deschisă;

- Refluxul gastro-esofagian, care participă la menținerea unui mediu acid în gurița copilului;

- Voma la sugar;

- Unele alergii;

- Alimentația bogată în dulciuri rafinate, zahăr;

- Contactul cu saliva părinților/bunicilor, dacă aceștia au carii netratate sau parodontoză de diferite grade. Bacteriile nocive din saliva adultului se transmit în saliva copilului.

- Obiceiul de a adormi cu biberonul în gură;

- Suzeta poate crește riscul de apariție a cariilor dentare. Suzetele trebuie curățate și sterilizate înainte de a fi introduse în gură.

Cum putem preveni apariția cariilor dinților de lapte:

- Realizăm igiena orală a micuților înainte de apariția primului dinte. Igiena e recomandată dimineața și seara, putând fi realizată și după fiecare masă dacă există risc de cariere;

- Consultul la specialist – pentru a evalua riscurile și eventual a recomanda o pastă de dinți conform nevoilor și vârstei copilului;

- Evităm să lăsăm inutil biberonul în gurița copilului (la adormire sau după terminarea mesei);

- Evităm consumul de sucuri, dulciuri, alimente îndulcite;

- Realizăm igiena orală după fiecare vomă, dacă se întâmplă că micuțul să vomite;

- Corectarea, dacă este posibil, a ocluziei dentare;

- Încurajarea consumului de alimente din care trebuie să muște;

- Evitarea, dacă se poate, a suzetei;

- Când este posibil – sigilarea dinților fără carii;

Foto: By Petro Artem/shutterstock.com